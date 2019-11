Las razones por las cuales Nancy debería volver a apostar por Steve – Stranger Things

Si bien los dos no comenzaron en los mejores términos, terminaron manejando la situación con la mayor gracia posible, e incluso desarrollaron un respeto mutuo entre ellos. Así como ella eligió, la audiencia también: no podemos querer de igual manera a Steve que Jonathan , siempre uno va a ser más importante que el otro.

Stranger Things no es un programa que se centre en el amor, menos en triángulos amorosos… Al menos, no se centra MUCHO en eso. El mayor triángulo amoroso tiene que ver entre Nancy Wheeler y los dos hombres en su vida: Steve Harrington y Jonathan Byers .

5 . Steve y los niños

Al conocer a Steve por primera vez nunca pensamos que sería tan bueno con los niños, pero para el final de la temporada 2 él era prácticamente una niñera para los niños más pequeños en Stranger Things.

Una vez que se hizo amigo de Dustin y lo ayudó con los Demodogs pronto se familiarizó con todo el grupo de preadolescentes. Incluso se enfrentó a Billy en defensa de ellos, pero lamentablemente, perdió esa pelea.

Ok, Jonathan no es malo con los pequeños, pero está en otro nivel y realmente la atención la tiene puesta más que nada en Will.