Las razones por las que no triunfó este blockbuster

No es un secreto: Gemini Man apunta para ser uno de los fracasos más grandes de este 2019. Con un presupuesto cercano a los $140 millones de dólares y uno de los actores de acción más cotizados y queridos por el público, la reciente obra de Ang Lee despegó sin fuerza y sucumbió no solo ante Joker, sino a la que fuera una poco prometedora versión animada de The Addams Family… ¡que le ha ido tan bien que ya se confirmó una secuela!

¿Qué sucedió Will Smith? ¿Cuál fue el problema, Ang Lee y Paramount? Todo pintaba excelente, pero tras verla y analizarla sentimos que estos fueron sus inconvenientes para alcanzar la cima.