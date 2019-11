Las series con los mejores primeros episodios, Parte 1

Disney+ está cada vez más cerca y con él se viene una gran cantidad de series nuevas, entre ellas The Mandalorian, la mayor apuesta de la plataforma. Con eso en mente, vamos a hacer un repaso por cinco grandes series que son el ejemplo perfecto de cómo empezar un show. Estamos hablando de esos programas que a partir del primer episodio instantáneamente te haces fanático. Veamos cuáles son.

5 . Old Times – The Walking Dead

¿Se acuerdan lo lindo y bien narrado que era The Walking Dead en sus principios? Ah, qué épocas maravillosas. En el primer episodio de TWD pasan tantas cosas que es imposible no destacarlo en esta lista. Estos primeros capítulos suelen utilizarse para presentar a los personajes, su carácter, su familia, su dimensión profesional y poco más. Pero no aquí, claro que no.

Es un episodio espléndido donde tenemos a quien se nos presenta cómo héroe (Rick) pasar por varias situaciones: le disparan, está a punto de la muerte, se salva, se despierta en un mundo apocalíptico, se enfrenta a zombies, es salvado por una familia (Morgan y su hijo) y pelea contra más zombies otras vez.

4 . The Vanishing of Will Byers – Stranger Things

La primera escena de Stranger Things es algo fantástico sacado de una película de terror. Empezando de esa manera, es imposible que el espectador no se quede mirando todo el episodio. Pero más allá de eso, tenemos una excelente presentación de cómo es el mundo de ST y quiénes son los personajes más importantes de Hawkins.

Así como primero tuvimos al doctor corriendo por su vida y siendo acorralado en el ascensor, el final se trata sobre la desaparición de Bill, a quien apenas acabábamos de conocer y ya se convertía en la víctima más importante del show. Termina con la misma intensidad con la que empezó.

3 . Pilot – Breaking Bad

El piloto de Breaking Bad dura poco menos de una hora y cuenta una historia emocionante que bien podría ser un cortometraje por sí mismo. Es un punto de partida fabuloso para lo que sería una de las mejores series de todos los tiempos. Comenzamos con Walter White corriendo por el desierto, sin pantalones y desesperado, y poco después habla con la cámara, llorando y presentándose. Luego de esto, vamos directo a lo que pasó 3 semanas atrás y conocemos a su familia, entendemos su situación y se revela cuál es su carácter.

Walt es increíblemente comprensivo (en contraste con el monstruo en el que se convertiría más tarde), y mientras lo vemos comenzar en este camino oscuro y peligroso, estamos fascinados y horrorizados por este pobre profesor de química que de un momento para otro empezó a cocinar metanferamina y a lidiar con dealers y narcos. Épico.

2 . Winter is Coming – Game of Thrones

Para convertirse en el gigante del entretenimiento que es hoy, Game of Thrones tuvo que comenzar con fuerza. Presentar el mundo de Westeros, las familias enemistadas y la historia de los Siete Reinos sin confundir al público que no leyó los libros debería haber sido una tarea imposible, pero de alguna manera Benioff y Weiss hicieron eso y más, entregando un final lleno de suspenso y verdaderamente impactante.

Desde la espeluznante escena de apertura, la presentación de la familia Stark, la boda de Daenerys y Drogo y el horror final, Winter is Coming tiene un montón de cosas en solo una hora. Todo lo que hizo GOT aquí es decir: esta no es una serie cualquiera, prepárense para que un sinfín de eventos puedan pasar en todo momento.

1 . A Study in Pink – Sherlock

Sherlock de la BBC es diferente a la mayoría de los otros programas, ya que cada episodio es casi como su propia película. Es una interpretación fantástica de su material original, que lleva la historia a la era moderna y mantiene su espíritu. Benedict Cumberbatch se ganó instantáneamente al público como el brillante pero distante Sherlock, mientras que Martin Freeman es típicamente entrañable como John Watson.

A Study in Pink presenta el ingenio asesino, las actuaciones estelares y la inteligencia de Holmes por el que la serie sería aclamada. Uno podría ver este episodio, nunca mirar otro, y aún así estar satisfecho. Sin embargo, al darnos personajes interesantes y un mundo fascinante, así como los primeros indicios sobre la presencia de Moriarty, es poco probable que alguien se detenga en una sola entrega. Es adictivo.