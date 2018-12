El Gigante de Streaming decidió despedir el último mes del año con un nuevo drama sobrenatural de aquellos que no abundan en la plataforma. Por supuesto, si Freeform / Canal Sony tienen su Sirena , ya era hora de que Netflix le diera también un temeroso abrazo a estas criaturas mitológicas romantizadas por Disney .

Los proovedores del grupo criminal de Augie son los denominados “esteros”, una comunidad cerrada de las afueras del pueblo cuyos habitantes parecen no sufrir el paso del tiempo y siempre se mantienen jóvenes y bellos. Esta especie de secta se encuentra liderada por Adrielle Cuthbert ( Elsa Pataky ), una mujer que asume el papel de ‘ Reina ‘ y se la pasa recorriendo diferentes países del mundo en busca de unas extrañas piezas con fines desconocidos. Adrielle , al igual que todas las mujeres esteros, es una sirena y posee una fuerza descomunal que puede acabar con la vida de cualquier ser humano en pocos segundos.

La historia de Tidelands comienza cuando la joven Cal McTeer ( Charlotte Best ) de 24 años, regresa a su pueblo costero Orphelin Bay tras una condena de 10 años por homicidio. Al llegar, Cal descubre que la riqueza de este misterioso pueblo de pescadores reside en el narcotráfico y tanto su hermano Augie ( Aaron Jakunbenko ) como su fallecido padre Pat , se han dedicado todos estos años al negocio ilegal sin que ella lo supiera.

No hace falta aclarar que Tidelands no es partidario de las sutilezas, puesto que desde la primera escena en la que vemos a Cal luchar ferozmente con dos presidiarias que la doblan en peso, sabemos que esta joven no es una chica muy normal que digamos. Cal es una mestiza, hija de una sirena y un humano, y por lo tanto también pertenece al pueblo de los esteros. Esta revelación provoca en Cal una crisis de identidad y, más temprano que tarde, la llevan a explorar su pasado, sus habilidades y a relacionarse con estos seres tan poderosos como ella.

Como expresamos anteriormente, uno de los principales defectos de esta historia radica en la inverosimilitud que supone esta locación con aires de Lost donde sus nativos ven como algo absolutamente natural el hecho de convivir con sirenas y hasta trabajar con ellas en el negocio de la droga. Ni hablar de lo bizarro que resultan la mayoría de los personajes y sus acciones, empezando por la tirana Adrielle, quien parece una Daenerys playera con mezclas de hechicera, villana de cuentos de hadas y gangster.