Las soluciones que hubiesen mejorado al Episodio IX

El final de la Saga Skywalker fue algo decepcionante para muchos, por así decirlo. Más allá de algunas escenas emocionante, J.J. Abrams y compañía cometieron errores en muchas cosas, lo que llevó a que la película sea atacada por la crítica y parte de los fans. Teniendo en cuentas las mayores críticas hacia The Rise of Skywalker, armamos una lista de soluciones que hubiesen arreglado los peores problemas que tuvo el film.

1 . Solo Rey

Haber tenido a Rey como hija de Han Solo o de Luke no hubiese estado mal, la verdad, pero la opción de ser alguien sin ningún tipo de linaje tenía a favor el mensaje de “cualquiera puede ser un héroe, no importa de dónde venga”. Ella no era nadie, solo una hija de chatarreros, y en una franquicia gobernada por lazos familiares, eso fue refrescante y era una buena historia para continuar. The Rise of Skywalker, lamentablemente, optó por algo completamente diferente: la película revela que ella tiene el poder solo gracias a que es nieta de Palpatine, por lo cual su mérito es casi nulo.

Hay un mensaje, digamos, agradable, acerca de cómo puedes elegir tu propia familia, pero es un tanto aburrido si lo comparamos con la otra narrativa. Ella se termina declarando Skywalker y no se siente algo muy importante. Su legado debería ser que ella era Rey. Solo Rey. No necesita tomar el nombre de Skywalker para demostrar que ha encontrado una nueva familia, eso ya lo sabemos.

2 . FinnPoe

Ya sea que los llames StormPilot o FinnPoe, Oscar Isaac y John Boyega poseían una química palpable en pantalla, y aunque ambos actores estaban evidentemente ansiosos por explorar ese ángulo juntos (Isaac en particular), nunca se concretó.

El Episodio IX también hace todo lo posible para insinuar que ambos son heterosexuales, con Finn evidentemente interesado en Rey, y Poe teniendo un vínculo romántico con Zori Bliss. La historia estaba ahí para ser contada, estamos en 2020 ya, podrían actualizarse de una vez. Nota: The Rise of Skywalker incluye el primer beso gay de Star Wars, y fue entre chicas. Se le dedicó, como mucho, medio segundo. Muy tirado de los pelos.

3 . Hux y Knights of Ren

The Last Jedi había mantenido la rivalidad entre el general Hux de Domhall Gleeson y Kylo Ren, mientras que los Caballeros de Ren seguían siendo una presencia inminente en la distancia ¿Por qué no tener a ambos complotando para derrocar a Kylo como el Líder Supremo de la Primera Orden?

The Rise of Skywalker no hace ningún esfuerzo por explicar dónde han estado Los Caballeros en las últimas dos películas y convierte a Hux en un espía de una manera que contradice a su personaje. Hubiese sido bueno que ellos pasen a ser los verdaderos antagonistas de la película, tratando de sacar a Ben del poder porque ya no estaba tan comprometido con el Lado Oscuro.

4 . Sin Palpatine

El problema con el Emperador en el Episodio IX es que invalida varias cosas que sucedieron en la Saga Skywalker, una de ellas el sacrificio de Anakin Skywalker en Return of the Jedi, posiblemente el momento más importante en toda la serie.

¿Por qué traer a último momento a un personaje que nunca estuvo involucrado en esta última trilogía y tener que explicar todo a las apuradas? ¿No era mucho más lógico y simple poner a Hux y The Knights of Ren como los antagonistas si la idea era convertir a Kylo Ren hacia el lado de la luz? Reducir Star Wars a un cuento de herencia entre dos familias termina siendo algo muy chato y esa es toda responsabilidad de Abrams.

5 . Rose Tico y Leia

La muerte de Carrie Fisher en 2016 fue una gran pérdida. Leia siempre estuvo destinada a desempeñar un papel clave en el Episodio IX, pero creo que, esta vez con razón, hubiese sido coherente modificar la historia.

Las escenas de Leia son algo incómodas de ver, más allá de cuán real parezcan. El Episodio IX podría haberse abierto con su funeral, y La Resistencia uniéndose para honrar a su líder. Claro, perderse el momento de la muerte de la generala hubiese sido un desperdicio, pero TROS tampoco le dedica mucho tiempo a su fallecimiento. En su lugar, podría haber surgido Rose Tico como la principal líder de La Resistencia. De esa manera hubiésemos tenido un arco significativo para el personaje de Kelly Marie Tran, tan desperdiciado en el final.