Las temporadas más decepcionantes del 2018

Muchos programas llegan con un gran despliegue publicitario previo al lanzamiento o bien se genera una gran expectativa gracias al buen rendimiento de temporadas anteriores, el casting de actores o la presencia de un reconocido guionista o productor. Eso puede ser un gran beneficio para el show o volverse en su contra porque el espectáculo no logra estar a la altura del hype producido. 2018 no ha sido una excepción en lo que respecta a los espectáculos que no han logrado alcanzar la calificación que los televidentes esperaban y aquí les traemos diez ejemplos. Vale aclarar que esto no significa que los programas presentados sean los peores del año o incluso que sean malos en absoluto, pero ninguno, a mi parecer, capitalizó la promesa, el potencial o la exageración con la que llegaron. Como hicimos con las series más infravaloradas del año, también voy a incluir los ratings que le dieron en Rotten Tomatoes e IMDb.

10 . The First

Rotten Tomatoes: 67% (críticos) y 80% (audiencia) IMDb: 6.7 Después de una década de fallas y controversias, parecía que este show era justo lo que se necesitaba la carrera de Sean Penn. Con el respaldo de Hulu y Beau Willimon de House of Cards creando la serie, The First podría haber sido su vuelta a la primera plana. En cambio, el estancamiento del actor continuó en esta serie de trabajos sobre una misión tripulada a Marte. Hay algo emocionante en la premisa, con la promesa de entrar en lo desconocido y los peligros y la aventura que conlleva.

The First, sin embargo, decide enfocarse más en el drama familiar en la vida de Tom Hagerty (Penn), en lugar del impulso para ir al espacio y las dificultades y maravillas internas. Es aquí donde se encuentra en un territorio demasiado familiar, el tipo de problemas familiares que hemos visto en innumerables ocasiones. La actuación de Penn es buena, sí, pero tampoco espectacular, de forma en que realmente le daría un nuevo impulso a su carrera, pero es la mala elección de historia del espectáculo es lo que resulta en el fracaso del show.

9 . Legion

Rotten Tomatoes: 90% (críticos) y 80% (audiencia) IMDb: 8.4 La primera temporada de Legion fue muy buena, de la mano de David Haller, un mutante con esquizofrenia. Funcionó de maravilla como un tipo de superhéroe muy diferente, con un hilo narrativo que lo atraviesa de manera muy interesante. La temporada 2 se adhiere mucho al mismo estilo visual, pero simplemente no puede mantenerse al día con la multitud de ideas que tiene girando alrededor de su cabeza, lo que significa que, si bien hay una serie de momentos WTF?!?!?! y excelentes imágenes, la narrativa te termina confundiendo. Car-crash TV.

Episodio tras episodio hay una escena que te sorprende o un giro inesperado, lo que está bien, pero eso a la larga no funciona, necesitamos un hilo narrativo que sostenga todo eso, una estructura. En fin, todo esto culmina en un final injustificado, pero incluso antes de eso, la segunda temporada ya era un hermoso desastre.

8 . Jessica Jones

Rotten Tomatoes: 83% y 67% IMDb: 8.1 La primera temporada de Jessica Jones, que debutó con Krysten Ritter en el papel principal, realmente mostró una cara que no conocíamos del Universo Marvel de Netflix. Incluía el tono oscuro de Daredevil, pero lo usaba para discutir una serie de temas serios y presentaba una intensa e increíble rivalidad entre villanos y héroes. Luego de dos años y medio de espera, había muchas expectativas para su segunda edición y Krysten Ritter volvió a brillar, pero también fue víctima de muchos de los problemas comunes que los shows de Marflix tuvieron en su segunda etapa.

La historia fue muy poco interesante historia, la cantidad de capítulos le quedó muy larga y también se perdió un antagonista claro. Era una serie promedio, a veces aburrida, cuando la primera había sido algo realmente especial. Con suerte, una tercera temporada la puede salvar, pero viendo cómo le fue a al resto de sus compañeros en Marvel, lo más probable es que se cancele.

7 . Making a Murderer

Rotten Tomatoes: 71% y 98% IMDb: 8.7 Making A Murderer era uno de los shows más dinámicos de Netflix hasta la fecha. Sin embargo, una de las razones por las que funcionó tan bien es que tenía una historia real que contar. Fue filmado a lo largo de una década, por lo que había mucha información para empaquetar, manteniendo a los espectadores aferrados al show a medida que los diversos casos y delitos salían a la luz.

Sin embargo, la segunda parte llegó 3 años después, en una época en la que el caso de Steven Avery ha sido mucho más conocido. Obtenemos un seguimiento prolongado que no necesita existir. No hay intriga, casi ningún material nuevo, y si bien los valores de producción son infinitamente mejores (gracias a que Netflix se incorporó desde el primer momento), no aporta nada nuevo.

6 . The Romanoffs

Rotten Tomatoes: 49% y 61% IMDb: 7.0 La primera serie de televisión de Matthew Weiner desde Mad Men terminó, con un elenco de estrellas que incluye a John Slattery, Christina Hendricks, Aaron Eckhart, Diane Lane y muchos, muchos más. Eso solo fue suficiente para crear expectativa, mientras que su premisa, una serie de antología que se enfoca en historias globales de personas que se creen descendientes de la Familia Real Rusa, fue algo extraña pero intrigante, especialmente teniendo en cuenta quién lo estaba haciendo.

Como era de esperar, la serie se ve muy bien y está bien actuada, pero con ese presupuesto también viene un nivel de responsabilidad muy grande. A Weiner aquí se le permite hacer lo que le plazca, y eso no termina siendo algo bueno. La serie es ambiciosa, pero nunca nos permite invertir emocionalmente en el show y sus personajes. Aquí hay potencial para un análisis de las conexiones humanas, de nuestra historia, de la identidad. The Romanoffs parece estar más preocupado por ser lujoso, poniendo al estilo por encima de la historia y sus personajes. Con episodios que duran hasta 90 minutos, se termina volviendo linda visualmente, pero aburrida.

5 . Edha

Rotten Tomatoes: 50% (audiencia) IMDb: 4.8 Bajo la dirección y guión de Daniel Burman se desarrolla la historia de Edha, una exitosa diseñadora de moda y madre soltera que se cruza con un modelo inmigrante que le resulta increíblemente atractivo, y que pondrá en juego todo lo que había conseguido hasta la fecha.

Esta fue la primera producción de Argentina exclusiva para Netflix, y tenía un elenco que bien podía sorprender de la mano de Julieta Zylberberg, Sofía Gala y Juana Viale, pero terminó siendo una telenovela más, de las tantas que vimos en Argentina durante la última década. Si bien la expectativa se centraba más en la novedad de ver una serie argentina exclusiva de Netflix que en la historia que el show proponía, la decepción fue muy fuerte. Tanto así que la mayoría de las críticas fueron brutales.

4 . Krypton

Rotten Tomatoes: 59% y 79% IMDb: 7.1 ¿Alguien se acuerda que esto realmente existió este año? Hasta antes de empezar a hacer esta lista la había borrado completamente de mi memoria. Similar a la tan infravalorada Gotham, aquí tenemos una serie sobre Superman, pero en la que no aparece el hombre de acero.

La trama gira en torna a su abuelo, que habitaba en el planeta Krypton, y su historia que desencadena en la llegada del mítico héroe de capa roja hasta nuestro planeta. Si bien tenemos destellos y referencias que nos sacan una sonrisa, la trama nos es lo suficientemente interesante como para soportar un show en sí mismo y es intrascendente. Si no la vieron, no se pierden de nada.

3 . The Walking Dead

Rotten Tomatoes: la octava temporada obtuvo 64% y 49%; la novena 93% y 79% IMDb: la octava 7.0; la novena 8.0 ¿Queda algo más que decir de TWD? Temporada tras temporada nos sigue decepcionando. Sí, quizás los últimos capítulos levantaron un poco, pero estamos hablando de una vara muy baja, una vara que en un momento la dejaron en el piso.

Los personajes ya pasaron por todos los estados posibles en la serie, especialmente los más viejos y ya no podemos invertir emocionalmente en ninguno, salvo tal vez Daryl. Siento que todavía la seguimos mirando solo con la expectativa que en algún momento anuncien el final. Un show que llegó a ser top, con una historia que nos fascinó, pero que cada 6 meses parece alejarse cada vez más de ese nivel. Y lo peor de todo es que el final no llega jamás y quizás deberíamos ir aceptando que lo más probable es que la serie en algún momento se cancele y no lleguemos a ninguna conclusión.

2 . The Flash

Rotten Tomatoes: la cuarta 76% y 60%; la quinta 94% y 87% IMDb: 7.2 la cuarta y 8.4 la quinta Las tres primeras temporadas de la serie de Barry Allen fueron fascinantes, pero simples: un villano principal alrededor del cual se arma un arco argumental de primer nivel y luego varios villanos secundarios que van apareciendo capítulo a capítulo que sirven para ver cómo Barry va aprendiendo a controlar y descubrir nuevas formas de usar sus poderes. No obstante, a mediados de la cuarta temporada todo se fue a pique, personajes secundarios comenzaron a obtener poderes sin explicación alguna y se fueron presentando tantos aliados de Barry que la trama dejó de centrarse exclusivamente en Flash.

Desgraciadamente la quinta edición del show siguió con los mismos problemas. Queríamos un show de Flash enfrentando a los villanos de más renombre en los cómics, no a Iris, Cisco o Enlogated Man siendo parte del núcleo del programa. Pero bueno, siempre nos van a quedar los crossovers con Arrow, Supergirl, Legends y el resto del Arrowverse.

1 . Luke Cage

Rotten Tomatoes: 83% y 70% IMDb: 7.7 La primera temporada de Luke Cage tuvo personajes brillantes como Cottonmouth, Shades e incluso el mismo Luke. La musicalización fue excelente, la mejor de Marflix, y tuvo un trasfondo social y cultural interesantisimos. Sin embargo, los últimos capítulos estuvieron de más e hizo que su consideración bajase un poco.