Las teorías que cuestionó, afianzó y nos dejó A Knight of the Seven Kingdoms – Game of Thrones

La guerra se avecina en Game of Thrones. Siguiendo el tono del capítulo anterior, la serie continuó, en A Knight of the Seven Kingdoms, preparando el terreno para la batalla, las muertes, las traiciones y los roles que cada uno podría jugar en el futuro.

Más allá de que fue un episodio tranquilo (para los parámetros del programa), hasta podríamos decir de relleno, nos dejó varias teorías que pueden ser exploradas. Veamos cuáles son.