Las verdaderas personalidades vs quienes los interpretaron

Once Upon a Time in Hollywood, la última película del gran Quentin Tarantino, fue aplaudida por propios y ajenos. Lo interesante del film es que el director intentó representar toda una época de la cultura pop de Estados Unidos, y no solo, como bien lo dice su título, haciendo foco en Hollywood: saltó esa frontera y se metió con personajes ya míticos de la sociedad americana como el mismísimo Charles Manson.

Ambientada a fines de la década de 1969, el desafío de Tarantino fue, entre otros, encontrar actores que puedan calzarse los zapatos de figuras míticas estadounidenses. En este artículo te dejamos las verdaderas fachas de los personajes interpretados en Once Upon a Time in Hollywood. Para ti, ¿el casting estuvo bien?