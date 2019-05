Las Wachowski trabajan en Matrix 4

¿Listos para una GRAN sorpresa, fans de Keanu Reeves, las Wachowski y la saga Matrix? ¡Habrá una secuela más!

Así es. En entrevista con Chad Stahelski (director de John Wick 3) para Yahoo! Movies, el cineasta aseguró que, contrario a los rumores sobre un reboot por parte de Warner, se está desarrollando Matrix 4… ¡con la participación de las hermanas Wachowski!

“Estoy súper feliz de que las Wachowski no solamente están haciendo una Matrix, sino que están expandiendo lo que todos amamos. Y si hubiera algo cerca del nivel de lo que ya hicieron antes, no me tomaría más de una llamada para ir allí. Si me dijeran: ‘¡Hey, queremos que seas un extra! [recuerden que Stahelski también es un doble de acción]’, probablemente iría y chocaría en el camino”.