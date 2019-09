LaTaquilla: Angel Has Fallen triunfa en México mientras Hobbs y Shaw es número uno a nivel mundial

Aunque en Estados Unidos fue una semana tranquila en lo que refiere a estrenos, ocho películas tuvieron su lanzamiento en México este fin de semana. No obstante, en ambos países, Angel Has Fallen resultó la gran triunfadora antes de que It: Chapter Two conquiste el mercado global el próximo viernes. Desgraciadamente, en un mercado saturado por cintas extranjeras, las producciones mexicanas fueron las que sufrieron el mayor golpe: Como si fuera la primera vez no logró hacer ruido suficiente entre las audiencias para un mejor debut y Mentada de padre cayó más del 50% respecto a su estreno la semana anterior. Todos los pormenores de la taquilla global y nacional, los tenemos a continuación:

Taquilla global

Antes de que Pennywise llegué a secuestrar la taquilla la próxima semana, Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw (lee nuestra crítica aquí) logró mantener la posición número 1 en la taquilla global con $39.1 MDD recaudados este fin de semana. Hasta la fecha, Hobbs & Shaw se posiciona como la quinta película más exitosa de la franquicia en Estados Unidos con $159 MDD acumulados y la cuarta en términos globales con $684 MDD. Este spin-off terminará su corrida comercial cerca de los $750 MDD, convirtiéndose así en el filme más exitoso (por ahora) del 2019 que no pertenece a Disney. Una secuela, por supuesto, es inminente. La dupla de DiCaprio y Pitt en Once Upon a Time in Hollywood (lee nuestra crítica aquí) sigue hechizando a las audiencias internacionales y esta semana alcanzó los $284 MDD en todo el mundo. En Estados Unidos, Once Upon a Time in Hollywood ya es la segunda película más taquillera de Quentin Tarantino con $131 MDD, sólo detrás de Django Unchained, la cual terminó su corrida con $162 MDD. Y aunque globalmente el filme aún se encuentra detrás de Django Unchained ($425 MDD) y Inglourious Basterds ($321 MDD), eventualmente superará a Inglourious Basterds para también posicionarse como el segundo más exitoso de la filmografía de Tarantino. Con la testosterona a todo lo que da en la taquilla, Angel Has Fallen (lee nuestra crítica aquí) se llevó otros $14 MDD en Estados Unidos y $12 MDD en mercados internacionales para sumar, hasta este fin de semana, un total global cerca de los $72 MDD. La tercera entrega de esta serie protagonizada por Gerard Butler probablemente terminará más arriba de su secuela, London Has Fallen ($62 MDD), en Estados Unidos. Sin embargo, internacionalmente, Angel Has Fallen quizá sea la menos exitosa de todas al tener un largo camino por recorrer antes de superar los $170 MDD de Olympus Has Fallen y los $205 MDD de London Has Fallen.

Convirtiéndose en la séptima película más taquillera en toda la historia con $1,562 MDD, The Lion King (lee nuestra crítica aquí) alarga su reinado obteniendo $20.6 MDD de 53 mercados que le pagaron tributo esta semana. The Lion King, oficialmente, ya es el remake más exitoso de Disney tanto en Estados Unidos como en todo el mundo, habiendo superado a Beauty and the Beast tanto en el mercado doméstico como en el internacional. Continuando con los mercados infantiles, The Secret Life of Pets 2 (lee nuestra crítica aquí) agregó $4.4 MDD a sus $420 MDD globales, mientras que The Angry Birds Movie 2 sumó $5.5 MDD a sus $93.7 MDD totales. The Angry Birds Movie 2 tendrá su lanzamiento en México este 6 de septiembre. En el género de la comedia, Good Boys se llevó otros $11.6 MDD en Estados Unidos y $2.7 MDD en mercados internacionales para llevar su total global a los $70 MDD. En México, Good Boys se estrenará con el título Chicos buenos el próximo 4 de octubre. En este género, Todos caen abrió en Estados Unidos con $1 MDD antes de su estreno en México el próximo 20 de septiembre.

Taquilla en México

Este mes patrio lo iniciamos con la excelente noticia de la presencia de producciones mexicanas en el top 10 de la taquilla nacional durante 39 semanas consecutivas. El logro anterior fue posible esta semana gracias al estreno de Como si fuera la primera vez y a Mentada de padre (lee nuestra crítica aquí), la cual se aferró al top 10 en la última posición (con $3.3 MDP) a pesar del notable descenso que tuvo en taquilla respecto a su estreno la semana anterior ($9.9 MDP). Por su parte, Como si fuera la primera vez definitivamente no resultó tan exitosa como La boda de mi mejor amigo, el otro remake de Hollywood que estrenó este año con aproximadamente $50 MDP en el país. Vadhir Derbez y Ximena Romo sólo lograron llevarse $13.9 MDP en su estreno y convencer a 252 mil asistentes de ver su película, números que definitivamente no pintan un final feliz para la cinta, la cual tendrá muy difícil llegar al millón de asistentes o a los números del estreno de La boda de mi mejor amigo. En temas de amor, los mexicanos prefirieron recurrir a los Beatles. Yesterday (lee nuestra crítica aquí), de Danny Boyle, alcanzó las dulces notas de los $18 MDP y los 256 mil asistentes (que en realidad no son cifras tan alejadas a aquellas de Como si fuera la primera vez). No obstante, el estreno más exitoso de la semana sin duda fue Angel Has Fallen, película se coronó como la número uno de México con $32.8 MDP y 558 mil asistentes. La mala noticia en este panorama es que 5 de los 8 estrenos de esta semana quedaron fuera del top 10: High Life, Première année (lee nuestra crítica aquí), la mexicana Desde tu infierno, The Big Trip y St. Agatha.

En su cuarta semana de exhibición en México, The Secret Life of Pets 2 ahora se encuentra por arriba de Scary Stories to Tell in the Dark en la cuarta posición. Su acumulado hasta el momento es de $276 MDP y 5.6 millones de asistentes, con una corrida final que estará muy cerca de llegar a los $300 MDP. Por su parte, la errónea creencia de los mexicanos que señala a Guillermo del Toro como director de Scary Stories to Tell in the Dark sigue jugando a favor de esta película, la cual esta semana se llevó $16.2 MDP para un total de $143.1 MDP en el país. En otros temas, Tarantino sumó $22.4 MDP este fin de semana con Once Upon a Time in Hollywood. La cinta ya lleva $90.2 MDP recaudados en el país gracias a sus 1.3 millones de asistentes. Y aunque probablemente esta semana será su despedida del top 10 nacional, Hobbs & Shaw se llevó a su tanque otros $5.3 MDP mientras que The Lion King recaudó $3.8 MDP para un total de $993.2 MDP (una cifra que rozará los $1000 MDP pero que todavía no sabemos si alcanzará). Finalmente, Enzo y The Art of Racing in the Rain se quedaron con la posición siete de la taquilla mexicana y 699 mil asistentes para un total en México de $39. 2 MDP. Al igual que Hobbs & Shaw y The Lion King, es probable que esta semana sea la última carrera en la que Enzo figura dentro del top 10.

El top 10 de la taquilla en México queda de la siguiente manera: Angel Has Fallen: $32.8 MDP (Gussi Cinema) Once Upon a Time in Hollywood: $22.4 MDP (Sony) Yesterday: $18 MDP (Universal Pictures) The Secret Life of Pets 2: $16.7 MDP (Universal Pictures) Scary Stories to Tell in the Dark: $16.2 MDP (Diamond Films) Como si fuera la primera vez: $13.9 MDP (Sony) The Art of Racing in the Rain: $10.8 MDP (20th Century Fox) Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw: $5.3 MDP (Universal Pictures) The Lion King: $3.8 MDP (Disney) Mentada de padre: $3.3 MDP (Videocine)

La próxima semana tendremos una GRAN variedad en el cine con 5 estrenos comerciales sin contar las películas que se estrenarán bajo el marco de la Fiesta del cine mexicano y aquellas que debutarán en México gracias al 23º Tour de cine francés. Por supuesto, la película más esperada de todas es It: Chapter Two, la cual probablemente se coronará como la más taquillera del país. Asimismo, esperamos que la producción mexicana de Alejandro Springall, Sonora, logre hacer un poco de ruido entre los lanzamientos comerciales y la misma competencia que tendrá de otras cintas mexicanas gracias a la Fiesta del cine mexicano. En Spoiler Time reportaremos cuál es el resultado de esta acaudalada cartelera la próxima semana.