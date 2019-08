LaTaquilla: Hobbs y Shaw rebasan al ratón y toman el trono del rey

Taquilla global

En lo que respecta al estreno más fuerte de esta semana, Hobbs & Shaw tuvo un estreno bastante decente con $180 MDD alrededor del mundo. El lanzamiento en Estados Unidos fue de $120 MDD . Por supuesto, estos números están muy lejos de aquellos obtenidos por la franquicia original de Fast & Furious , pero existen varios elementos a considerar, entre ellos, el hecho de que se trata de un spin-off, para entender por qué Universal no esperaba los números a los que Toretto y compañía los tienen acostumbrados. Con un presupuesto de $200 MDD (más aproximadamente $160 MDD en publicidad), Hobbs & Shaw eventualmente terminará recuperando su inversión e incluso tiene la posibilidad de generar ganancias a partir de su lanzamiento en formatos caseros (la regla para encontrar el número al que debe llegar una película para considerarse redituable usualmente es el resultado de multiplicar por dos el presupuesto original del proyecto). Todo depende de cómo se comporte el spin-off en la taquilla durante las próximas semanas, las cuales no tendrán la exhaustiva competencia que vimos durante el inicio del verano. A pesar de lo anterior, Hobbs & Shaw puede presumir varios títulos: es el quinto mejor estreno global de Universal (detrás de The Fate of the Furious , Jurassic World , Furious 7 y Fifty Shades of Grey ); el mejor estreno en las carreras de Dwayne Johnson y Jason Statham fuera de la franquicia de Fast & Furious y el mejor estreno de una película en 2019 que no le pertenece a Disney y que no tiene a un superhéroe (claro, sin contar al “ Superman negro” que Idris Elba interpretó en la cinta).

El pasado 30 de Julio El Rey León llegó a la preciada meta de los $1,000 MDD , convirtiendo a Disney en el único estudio con cuatro películas que han alcanzado esa meta durante el 2019 ( Captain Marvel , Avengers: Endgame y Aladdin fueron las cintas que lo hicieron antes). Este fin de semana, el león agregó $72 MDD en mercados internacionales para llevar su total hasta los $1,196 MDD . En Estados Unidos, Simba tiene oportunidad de alcanzar a Beauty and the Beast , la cual es el remake live-action más exitoso de Disney con $504 MDD en su corrida estadounidense. Sin embargo, convertirse en el verdadero rey de los remakes le llevará al menos un par de semanas más.

Siguiendo en el terreno de la animación, The Secret Life of Pets 2 (la cual se estrenará este fin de semana en México), lleva acumulados $354 MDD hasta el momento. A comparación del éxito que fue la cinta original, la cual acumuló $875 MDD a nivel mundial, la secuela no hizo los números que Universal esperaba (y que definitivamente ponen en riesgo la idea de una trilogía). No obstante, al haber sido hecha con un presupuesto de apenas $75 MDD , el resultado en taquilla de The Secret Life of Pets 2 es suficiente para recuperar su inversión y generar un poco de dinero para el estudio que sin duda esperaba encontrar en estas mascotas a sus próximos Minions .

En lo que respecta al arácnido favorito de todos, este sigue acumulando dinero fuera de su vecindario y ya lleva recaudados $1,075 MDD a nivel mundial. Lo anterior posiciona a Far from Home como la película más exitosa del superhéroe en todo el mundo (sin considerar la inflación, por supuesto), pero en Estados Unidos, Far from Home todavía tendrá que vencer el legado de Sam Raimi y la trilogía original para ser la número uno. Con $403 MDD y $373 MDD, respectivamente, Spider-Man y Spider-Man 2 se mantienen como las películas más exitosas de este superhéroe. La buena noticia (para Tom Holland) es que Far From Home logrará superar la cifra de Spider-Man 2, pero (afortunadamente para Tobey Maguire y su legado), la cinta se quedará muy corta de alcanzar en taquilla al debut del personaje.

Finalmente, hablando de proyectos de Sony, Once Upon a Time in Hollywood agregó otros $20 MDD a su bolsillo, llegando a un total de casi $79 MDD en Estados Unidos. La película aún tiene un gran camino por recorrer si quiere superar a Inglourious Basterds ($120 MDD) y Django Unchained ($162 MDD) para convertirse en la cinta de Tarantino más exitosa en Estados Unidos. Leo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie empezarán a llegar a los mercados internacionales durante el mes de agosto (en México, por ejemplo, la fecha de estreno de Once Upon a Time in Hollywood está programada para el 23 de agosto).