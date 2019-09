LaTaquilla: Jennifer Lopez y las chicas de Hustlers se llevan grandes cantidades de dinero

Tras el estreno de It: Chapter Two, el verano y los blockbusters oficialmente han terminado. Ahora, la temporada de premios se nos viene encima y durante las próximas semanas distintas películas tratarán de llamar la atención del público y la crítica para hacer el suficiente ruido que les garantice un lugar en los Oscar 2020. Una de estas cintas, Hustlers, tuvo su estreno este fin de semana en Estados Unidos y ya le está dando a Jennifer Lopez suficiente exposición para una posible nominación por su actuación como Ramona Vega, la líder de un grupo de strippers que estafa a sus clientes para conseguir dinero. Afortunadamente para Hustlers, el proyecto no sólo resultó exitoso con la crítica sino también con el público y a continuación te contaremos por qué en nuestro recuento de la taquilla global y la taquilla nacional de esta semana:

Taquilla global

Después de proyectos como The Boy Next Door (2015), Lila & Eve (2015) y Second Act (2018), nadie imaginaba que Jennifer Lopez podría ser considerada para una nominación al Oscar por su actuación de stripper en Hustlers. No obstante, el filme ha recibido excelentes críticas, un preestreno en el TIFF que impresionó al público y también un estreno comercial en Estados Unidos de aproximadamente $33.2 MDD, cifra que marca un récord en las carreras de Lopez y Constance Wu. Para que se den una idea de lo exitosa que fue esta empresa, Hustlers fue hecha con un presupuesto de $20.7 MDD (sin contar publicidad), lo cual significa que en su primer fin de semana la película ya recuperó gran parte de su inversión y en su segunda semana podría representar ganancias notables para su distribuidora STXfilms. Y aunque Hustlers no pudo arrebatarle a IT: Chapter Two el número uno de la taquilla en Estados Unidos, es su desempeño el que más llamó la atención de la industria hollywoodense este fin de semana. En otros territorios, Hustlers acumuló $4.6 MDD para un total acumulado hasta la fecha de $37.6 MDD. Desgraciadamente, los mexicanos tendremos que esperar un poco para ver el filme, ya que su estreno está programado hasta el 22 de noviembre (¡benditas distribuidoras!). Regresando a Derry, Pennywise acumuló otros $47 MDD este fin de semana para llegar a un total global de $323 MDD. Combinando las ganancias de It: Chapter Two con aquellas de la primera parte, esta franquicia ya rebasó los mil millones de dólares (sin mencionar que todavía tiene mucho camino por recorrer). Aunque la segunda entrega no logrará superar la taquilla de la original, el remake definitivamente resultó un negocio bastante rentable para Warner Bros. y el director Andy Muschietti, quien ahora tiene la difícil tarea de levantar del development hell la cinta en solitario de Barry Allen en el DCEU. ¡Qué Pennywise lo ampare!

El otro estreno de la semana en Estados Unidos, The Goldfinch, fue un total fracaso (en todos los sentidos) y en la taquilla de ese país sólo logró llevarse $2.6 MDD. Volviendo a las comparaciones entre presupuesto e ingresos, este filme fue hecho con $45 MDD (sin contar publicidad), cifra que definitivamente no cubrirá ni con ayuda de los ingresos globales, los cuales esta semana fueron de apenas $825 mil dólares. ¿La buena noticia? Warner Bros. tiene el dinero de It: Chapter Two para pagar este tropiezo en taquilla. ¿Qué sucedió aquí? Con un elenco que incluye a Nicole Kidman, Ansel Elgort, Sarah Paulson y Jeffrey Wright, The Goldfinch tendría que haber estado destinada a triunfar tal y como lo hizo el libro en el que está basada (el cual ganó un Pulitzer en 2014). No obstante, tras su preestreno en TIFF, las malas críticas no se hicieron esperar y estas quemaron el proyecto antes de su estreno. Además, entre su extensa duración y el largo espacio que dejó pasar Warner Bros. para lanzar la adaptación (en relación con el éxito del libro hace cinco años), así como un mercado saturado con proyectos más llamativos, The Goldfinch simplemente no llamó la atención de la gente. El público mexicano ya tendrá la oportunidad de juzgar por sí mismo cuando la cinta estrene en nuestro país dentro de un par de semanas. En noticias más amables, Once Upon a Time in Hollywood ya es la segunda película más exitosa en la carrera de Quentin Tarantino con $329.4 MDD acumulados globalmente. Asimismo, Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw está cerca de los $750 MDD globales con $740.9 MDD acumulados hasta la fecha. Sólo es cuestión de tiempo para que Universal anuncie la segunda parte de este spin-off, el cual resultó considerablemente exitoso a pesar de la dura competencia que enfrentó durante el verano. Por último, The Lion King ya es la séptima película más taquillera en la historia con $1,617 MDD y aunque definitivamente no logrará desbancar a Jurassic World (y a sus $1,671 MDD) de la sexta posición, Disney puede alegrarse de tener 8 películas en el top 10 de las cintas más taquilleras en la historia del cine.

Cabe destacar que desde su estreno en Estados Unidos, Todos caen lleva acumulados $2.4 MDD, una cifra nada despreciable, pero tampoco el gran éxito que fue Ya veremos (con $4.8 MDD) o La boda de Valentina ($2.7 MDD) en ese territorio. Por supuesto, en México se espera que Todos caen sea un éxito y hablando de nuestro país…

Taquilla en México

Así como en el extranjero, en tierras mexicanas Pennywise sigue haciendo de las suyas y esta semana consiguió $63.3 MDP para su total de $320 MDP. Con estos números, It: Chapter Two ya una de las películas más taquilleras del 2019, sólo detrás de todas las producciones del imperio del ratón, el cual ocupa los cinco primeros lugares de este año (hasta el mes de septiembre). En segundo lugar, Dora and the Lost City of Gold tuvo una aventura exitosa gracias a un debut de $41.5 MDP, mientras que Mamá se fue de viaje tuvo un lanzamiento menor al de Como si fuera la primera vez con sólo $13.1 MDP de ingresos. Como dato cultural, casi todos los estrenos de esta semana lograron colarse al top 10 de la taquilla nacional con excepción de Blinded by the Light, la cual tuvo una corrida muy limitada en nuestro país. Por su parte, Gerard Butler ya le dio a Gussi Cinema su mayor éxito del año con Angel Has Fallen, la cual lleva cerca de $75.6 MDP en México. Hablando de personalidades reconocidas entre el público mexicano, Quentin Tarantino va de salida del top 10 nacional con Once Upon a Time in Hollywood, cinta que apareció en esta lista por última vez gracias a los $2.8 MDP que acumuló esta semana a su total de $115.4 MDP.

El top 10 de la taquilla en México queda de la siguiente manera: It: Chapter Two: $63.3 MDP (Warner Bros.) Dora and the Lost City of Gold: $41.5 MDP (Paramount Pictures) Mamá se fue de viaje: $13.1 MDP (Videocine) The Angry Birds Movie 2: $7.7 MDP (Sony) Kursk: $6.8 MDP (Gussi Cinema) Angel Has Fallen: $5.4 MDP (Gussi Cinema) Yesterday: $3.9 MDP (Universal Pictures) Red Joan: $3.6 MDP (Cinemex) Otryv: $2.9 MDP (Dark Side Distribution) Once Upon a Time in Hollywood: $22.4 MDP (Sony)

La próxima semana seguramente terminará el reinado de It: Chapter Two en la taquilla mexicana con la llegada de Todos caen, cinta que tiene el potencial de convertirse en otro éxito para la dupla de Martha Higareda y Omar Chaparro, tal y como sucedió con No Manches Frida 2 durante la primera mitad del 2019. Por supuesto, tampoco podemos dudar del star power de Brad Pitt y su nueva película Ad Astra, así como de los fans del cine de acción quienes seguramente asistirán a las salas de cine a ver Rambo: Last Blood, la más reciente película de Sylvester Stallone en esta franquicia. Finalmente, Midsommar, de Ari Aster también llegará a los cines de México con más de dos meses de diferencia de su estreno en Estados Unidos, ¿afectará este retraso sus ingresos en nuestro territorio? ¡En Spoiler Time tendremos toda la información! Fuentes: Deadline, Box Office Mojo y Canacine