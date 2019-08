LaTaquilla: la testosterona sigue ganando con Angel has Fallen y Once Upon a Time in Hollywood

Taquilla global

Otro de los estrenos del fin de semana en Estados Unidos fue Ready or Not (película que aún no tiene distribuidora en nuestro país), la cual a pesar de las buenas críticas, sólo obtuvo $10.6 MDD en su semana de estreno. Finalmente, en Estados Unidos, también tuvo lugar el estreno limitado de Amazon Studios : Brittany Runs a Marathon , la cual consiguió $175.9 mil dólares en 5 cines de Nueva York y Los Ángeles. Se rumora que esta cinta (que fue una sensación en Sundance ) podría colarse a la temporada de premios gracias a la actuación de su protagonista Jillian Bell . Para comprobarlo, esperemos que las distribuidoras de nuestro país no se tarden en traer este filme a México.

Aunque en México no ha tenido demasiada publicidad, Angel has Fallen , la tercera parte de la trilogía protagonizada por Gerard Butler , estrenó en Estados Unidos en el número uno de la taquilla de ese país con $21.5 MDD , unos cuantos dólares menos que el estreno de la secuela London Has Fallen . Lo anterior demuestra que la franquicia probablemente seguirá viva en el futuro (y los guionistas tendrán que seguir destruyendo ciudades para mantener la línea de las películas) y que Gerard Butler sigue siendo un creíble héroe de acción. Angel has Fallen estrena en México el próximo viernes con el título Agente bajo fuego .

En su monarquía totalitaria, The Lion King ya llegó a los $1,508 MDD gracias a los $30 MDD que tomó de distintos territorios desde el viernes hasta el domingo. Con $511 MDD , The Lion King ya es el remake más taquillero de Disney en Estados Unidos después de que este superara a Beauty and the Beast y a su recaudación doméstica de $504 MDD . En este logro, México ha sido uno de sus mercados más importantes, al dar como tributo al rey cerca de $51.4 MDD .

Tarantino sigue teniendo uno de los mejores momentos de su carrera gracias a Once Upon a Time in Hollywood . La cinta protagonizada por Leonardo DiCaprio , Brad Pitt y Margot Robbie sumó $28 MDD a su bolsillo para alcanzar un total a nivel mundial de $239.8 MDD . Esta cifra la posiciona como la tercera película más exitosa del director, pero aún tiene un gran camino por recorrer si planea arrebatarle a Inglourious Basterds y a Django Unchained las mejores posiciones del conteo.

Taquilla en México

Quentin Tarantino conquistó la taquilla mexicana con Once Upon a Time in Hollywood al conseguir el mejor debut de toda su carrera en este país con $46.8 MDP. En segundo lugar y con un descenso notable, Scary Stories to Tell in the Dark sigue provocando escalofríos entre los mexicanos y este fin de semana sumó $27.5 MDP para un total acumulado de $115.8 MDP. La tercera y cuarta posición de la tabla le pertenece a las mascotas del hogar: en tercer lugar, The Secret Life of Pets 2 reunió $27.1 MDP para un acumulado de $252.3 MDP, mientras que Enzo y The Art of Racing in the Rain debutaron en México con $19.7 MDP.

Quienes se quedarán muy cerca de los $350 MDP son Hobbs & Shaw, spin-off que sumó $11.4 MDP a sus ya $323.3 MDP totales en México. Sin duda alguna, Universal esperaba alcanzar mejores números con esta franquicia en nuestro territorio, el cual, a diferencia de otros mercados, ya se acerca al fin de la carrera. Bajando dos posiciones respecto a la semana anterior se encuentra Mentada de padre, la cual se llevó $9.9 MDP para su total de $44.1 MDP acumulados hasta el momento. Nada mal para una producción mexicana que seguramente se mantendrá en el top 10 otra semana. Asimismo, The Lion King sigue rugiendo en México y sumó $7.5 MDP para llevar su taquilla a los $986.9 MDP. Cabe anotar que existe la posibilidad de que Simba alcance los $1000 MDP en las próximas semanas.

Hablando de animales, los cocodrilos de Crawl se mantienen en esta lista con un total de $65 MDP, de los cuales $3.8 MDP fueron obtenidos durante los últimos días. Pasando a temas más familiares, Playmobil: The Movie no logró despuntar en absoluto y apenas sumó otros $3.4 MDP a la mínima cantidad total de $15.6 MDP. Del otro lado de la moneda, la lucha por el dinero en Locos por la herencia no fue tan llamativa para el público mexicano, pero aún así la cinta logró colarse al top 10 con $2.1 MDP en su fin de semana de estreno.

Y como ya es costumbre mencionarlo, Mentada de padre y Locos por la herencia llevaron a 38 el número de semanas consecutivas que las producciones mexicanas se encuentran presentes en el top 10 de la taquilla nacional. Este dato cultural seguirá vigente el resto de septiembre con la llegada de Todos caen en unas semanas.