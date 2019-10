LaTaquilla: los números de Joker no son de risa

A pesar de estar basada en el antagonista de un superhéroe, Joker (2019) está decidida a venderse a sí misma como algo diferente y muy alejado a aquello que estamos acostumbrados de este tipo de cine. ¡Y vaya que esta forma de hacerse publicidad le funcionó! Tan sólo en Estados Unidos, Joker rompió los récords que el año pasado Venom (2018) impuso durante octubre, mientras que en México, Joker es el segundo mejor estreno para Warner Bros. después de Batman v Superman: Dawn of Justice (2016). A continuación, en Spoiler Time te dejamos todos los detalles de la taquilla global y nacional de esta semana.

Taquilla global

Si alguna vez las grandes distribuidoras tenían miedo de financiar un proyecto de superhéroes dirigido a los adultos, después del éxito mundial de Joker varias compañías seguramente reflexionarán su estrategia. En Estados Unidos, Joker ascendió a los $96 MDD durante su primer fin de semana, superando los $90 MDD de dólares que Venom hizo en su estreno (que tuvo el beneficio de extenderse cuatro días por un feriado) en 2018. En el resto de los territorios, Joker acumuló $140.5 MDD para alcanzar un total global de $234 MDD. En términos geográficos, Joker es la película de 2019 más exitosa para Warner Bros. en 39 mercados que incluyen el Reino Unido, España, Brasil, Japón, Australia y México. Gemini Man (que estrenará en México el siguiente viernes) fue el otro lanzamiento “grande” en el mercado internacional y aunque las críticas no han sido positivas, la película protagonizada por Will Smith fue número uno en todos los mercados donde se estrenó. Su acumulado hasta el momento es de $7 MDD y será interesante ver si tiene la fuerza suficiente para arrebatarle el trono a Joker en Estados Unidos la próxima semana.

Continuando con el mercado adulto, Ad Astra (2019) ya lleva recolectados $111 MDD en todo el mundo, una cifra no tan voluminosa considerando que su presupuesto se encuentra entre los $80–$100 MDD sin contar publicidad. Por su parte, Downtown Abbey (2019) resultó más atractiva que las aventuras de Brad Pitt en el espacio y hasta la fecha ha conseguido $135 MDD mundialmente. Regresando a las comparaciones de presupuestos, Downtown Abbey fue hecha con números que rondan los $13–$20 MDD (sin contar publicidad), por lo que sus ganancias en taquilla definitivamente ya están generando ingresos en los bolsillos de todos los involucrados en el proyecto. Continuando con los resultados regulares en el mercado internacional, Abominable (2019) llegó los $76.3 MDD globales esta semana. Sin embargo, con un presupuesto de $75 MDD, esta cinta para niños apenas rebasó su inversión por lo cual todavía no puede calificarse como un éxito para Dreamworks Animation y Universal Pictures.

It: Chapter Two (2019) sigue provocando escalofríos entre el público y esta semana añadió $5.35 MDD a su total de $436.7 MDD. La segunda parte de la aventura de Pennywise es la tercera película de terror en la historia con clasificación R (restricción que implica que cualquier menor de 17 años requiere ir acompañado de un adulto) en superar los $200 MDD en Estados Unidos. A pesar de que It: Chapter Two definitivamente obtendrá ganancias de su taquilla, su total global está lejos de los $700 MDD que acumuló la primera parte en 2017. Esperemos que su taquilla aumente significativamente después de su estreno en Japón el próximo 1 de Noviembre. En Estados Unidos, Dolor y gloria (2019) sumó $152,636 dólares de las 4 locaciones, en Nueva York y Los Ángeles, donde se estrenó. Cabe aclarar que, en las siguientes semanas, las salas donde se proyectará la cinta aumentarán considerablemente. En noticias no tan buenas para el mundo del cine independiente, Lucy in the Sky (2019), de Noah Hawley (sí, el de la serie de X-Men, Legion) apenas logró $55.000 dólares de las 37 salas donde se proyectó, lo cual es un debut bastante malo para el aclamado creador de televisión, quien dio el salto a la pantalla grande con este proyecto.

Finalmente, Hustlers (2019), de Lorene Scafaria, sigue seduciendo al público y hasta el momento ha recolectado $110 MDD de los bolsillos del público internacional. Con un presupuesto de apenas $20 MDD, Hustlers ya puede considerarse como un proyecto bastante redituable y que seguramente lo seguirá siendo conforme llegue a un mayor número de mercados. Afortunadamente para los mexicanos, la fecha de estreno de la película se adelantó unas semanas y ahora podremos disfrutarla a partir del próximo 25 de octubre.

Taquilla en México

Como era de esperarse, Joker (puedes leer nuestra crítica aquí) arrasó en México y consiguió 4.3 millones de espectadores cuyas entradas sumaron $263.4 MDP. Cabe anotar que Joker tuvo en México cerca de 5.064 pantallas de cine para él solito. Nuestro territorio fue el tercero más exitoso para este payaso después de Corea del Sur y Reino Unido y como mencionamos al inicio, Joker se convirtió en el segundo mejor debut para Warner Bros. en México. Aquí es importante hacer un paréntesis y comentar que en su formato IMAX, Joker también obtuvo el tercer mejor registro de asistencia en un fin de semana de estreno en México, únicamente abajo de las cintas de Avengers de Marvel. En números, esto se tradujo a 45.000 asistentes y $4.5 MDP en IMAX. En segundo lugar, Abominable (lee nuestra crítica aquí) tuvo un descenso menor (y digno de admirar) ya que logró acumular $25.9 MDP a sus bolsillos para alcanzar un total de $81.4 MDP hasta el momento. Otra cinta infantil que sorpresivamente ha permanecido en el top 10 con buenos números es Dora and the Lost City of Gold (lee nuestra crítica aquí), la cual esta semana está en la cuarta posición y ya ha encontrado $138.6 MDP en nuestro territorio.

En noticias nacionales, los mexicanos siguen cayendo por la dupla Chaparro–Higareda y su película Todos caen (aquí puedes leer nuestra crítica), la cual ya lleva un total de $126.5 MDP y 2.4 millones de asistentes. Joker definitivamente impactó la taquilla de esta producción mexicana, la cual perdió más del 50% de sus ingresos respecto a la semana anterior (en la cual obtuvo $29 MDP). Tomando en cuenta a los protagonistas involucrados y sus éxitos anteriores, la taquilla de Todos Caen no será tan sorprendente como sonaba en papel y definitivamente no alcanzará las ligas de Mirreyes vs. Godínez ($238.4 MDP) o No Manches Frida 2 ($327.4 MDP). Sin embargo, en 2019, Todos Caen es la quinta producción nacional en alcanzar y superar la cifra de los $100 MDP, lo cual definitivamente es un logro a considerarse. Por su parte, Kuno Becker y sus 108 costuras (lee nuestra reseña aquí) quisieron apelar a los gustos de la 4T, pero su estreno de $6.2 MDP claramente demostró que México no es un país aficionado del béisbol. La cinta tendrá suerte si rebasa los $10 MDP con la llegada de La boda de la abuela la próxima semana y la permanencia de Todos Caen en el top 10 de la taquilla nacional.

Los otros estrenos de la semana que lograron colarse al top 10 nacional fueron Nada a perder 2, cinta brasileña con un mercado latinoamericano significativo que consiguió $3.9 MDP y 116 mil asistentes y Where’d You Go, Bernadette?, la cual se conformó con la décima posición, $2.9 MDP y 30.7 mil asistentes. Finalmente, en el lugar 6, 8 y 9 del conteo permanecen estrenos de semanas anteriores como Ad Astra ($68.9 MDP), Ready or Not ($21.2 MDP) y It: Chapter Two ($424.9 MDP), respectivamente. De superar los $425.7 MDP que hizo The Nun en 2018, It: Chapter Two (lee la reseña aquí) se estaría convirtiendo, la próxima semana, en la segunda película del género de terror más exitosa en nuestro país solo detrás It: Chapter One, la cual se mantendrá con la posición número uno y $491.6 MDP acumulados.

El top 10 de la taquilla en México queda de la siguiente manera: Joker: $263.4 MDP (Warner Bros.) Abominable: $25.9 MDP (Universal Pictures) Todos caen: $10.7 MDP (Videocine) Dora and the Lost City of Gold: $6.3 MDP (Paramount Pictures) 108 costuras: $6.2 MDP (Fábrica de cine) Ad Astra: $4.9 MDP (20th Century Fox) Nada a perder 2: $3.9 MDP (Cinépolis Distribución) Ready or Not: $3.4 MDP (20th Century Fox) It: Chapter Two: $3.3 MDP (Warner Bros.) Where’d You Go, Bernadette?: $2.9 MDP (LATAM Pictures)

El siguiente fin de semana tendrá 7 estrenos distintos, siendo Gemini Man y Good Boys (2019) los notables. No obstante, a pesar de la cantidad de opciones que existirán para el público el próximo viernes, será difícil que alguna de estas películas quite a Joker del primer lugar en taquilla. Su verdadera competencia vendrá hasta el estreno de Maleficent: Mistress of Evil (2019) el 18 de Octubre y Terminator: Dark Fate (2019) el 1 de Noviembre, fecha para la cual Joker ya debió haber acumulado grandes cantidades de dinero no sólo en México sino en todo el mundo. ¿Llegará a los mil millones de dólares globales? Todo indica que no será así, pero dada la popularidad de la cinta, esta podría sorprender con sus números en las siguientes semanas.