LaTaquilla: Maléfica hechiza el mercado internacional mientras Joker se ríe de sus rivales

Esta semana, Maléfica no pudo hechizar a las audiencias tal y como lo hizo con su debut en 2014. Sin embargo, sus números en taquilla no son el desastre que representa Gemini Man para Ang Lee y Will Smith, quienes se quedarán lejos de la cifra que su película necesitaba para recuperar su inversión. Mientras tanto, Joker sigue riéndose de sus competidores y en cuestión de días, el filme se convertirá en el proyecto clasificación R más exitoso de todos los tiempos. A continuación, en Spoiler Time, te dejamos el análisis de la taquilla global y nacional de esta semana:

Taquilla global

Con un debut de $153 MDD globales, Maleficent: Mistress of Evil fue el estreno más importante alrededor del mundo. No obstante, su desempeño se vio frenado en la mayoría de los mercados donde abrió gracias a la presencia del Joker, quien sigue arrasando en taquilla y hasta la fecha lleva acumulados $737.5 MDD globales (sin un estreno en China, lo cual hace este desempeño todavía más notable). Como discutiremos más adelante, la secuela de Maléfica fue número uno en territorios como México, Estados Unidos y Brasil. Por su parte, Joker ya ocupa la cuarta posición en la lista de los filmes más taquilleros de DC y el más exitoso de la marca en 17 territorios (México incluido). Con un presupuesto aproximado de $138 MDD, Gemini Man se encuentra muy por detrás de los números que necesita para recuperar su inversión. Alrededor del mundo, Will Smith y Mary Elizabeth Winstead sólo han recaudado $118 MDD y con estos números ya podemos llamar a Gemini Man uno de los peores fracasos del 2019. ¿Será que el star power que alguna vez significó el nombre de Will Smith se ha ido desvaneciendo con el tiempo? Muchos argumentarán que esto no es así considerando que Aladdin, su última película, consiguió superar los $1000 MDD; a pesar de esto, hay que tomar en cuenta que Aladdin tenía el beneficio de estar respaldada por Disney y ser una historia que el público vería incluso sin la presencia de Smith dentro del elenco (donde además era un personaje secundario).

Abominable, una de las pocas cintas para los pequeños del hogar disponible en los cines, juntó $9.2 MDD para llegar a un total global de $130 MDD (número muy cercano al doble de su presupuesto y, en teoría, lo que debería reunir para recuperar su inversión). Continuando con las películas infantiles, la cinta animada de The Addams Family ya lleva $60.4 MDD acumulados en todo el mundo. Este proyecto (el cual estrenará este fin de semana en México) apenas tuvo un presupuesto de $40 MDD, cifra que garantiza que el filme sea redituable al final de su corrida comercial. Cabe anotar que incluso cuando Zombieland: Double Tap tuvo un estreno envidiable para una secuela en Estados Unidos, la cinta apenas consiguió $5.3 MDD en otros mercados, llevando su taquilla global a los $32 MDD durante su primer fin de semana en cartelera. Por su parte, Jennifer Lopez sigue seduciendo a las audiencias internacionales y con Hustlers ha recaudado cerca de $130 MDD a nivel mundial, nada mal para un proyecto con un presupuesto reportado de $20 MDD.

Por último, en lo que muchos clasificarían como cine de “arte”, la coreana Parasite llegó a Estados Unidos para robarse $1.24 MDD en apenas 33 salas de cine. Alrededor del mundo, Parasite se ha llevado a su bolsillo $95.4 MDD. En esta misma categoría, la dupla Willem Dafoe y Robert Pattinson demostró su genialidad y obtuvo un porcentaje de $52 mil dólares por cada una de las ocho salas de cine donde estrenó en Estados Unidos, llevando su taquilla a los $419 mil dólares durante el fin de semana.

Taquilla en México

Al igual que en Estados Unidos y varias partes del resto del mundo, Maleficent: Mistress of Evil llegó con resultados regulares al país. Sí, recaudó $145.8 MDP en su fin de semana de estreno, pero estos números no le serán suficientes para igualar el total de la cinta original, la cual hizo en nuestro país cerca de $600 MDP. Tomando en cuenta la presencia de Angelina Jolie y la afición que sentimos los mexicanos por todo lo que tiene que ver con Disney, Maleficent 2 definitivamente no será una de las cintas más exitosas de la compañía este año. En noticias más amables, con los $82.3 MDP que consiguió esta semana, Joker ya forma parte del exclusivo grupo de películas que no son de Disney y que han superado los $700 MDP en nuestro país. Hasta el momento, Joker lleva recaudados $712.6 MDP y es posible que llegue a los $800 MDP al final de su corrida comercial. De lograrlo, el villano se volvería casi $150 MDP más exitoso que el Hombre Murciélago, quien con Batman v Superman: Dawn of Justice alcanzó la cifra de $630.7 MDP. En México, Gemini Man lleva reunidos $98.2 MDP, pero su descenso respecto a la semana anterior fue de más del 50% ($50 MDP a $22.4 MDP), lo cual no le augura un buen futuro a la cinta de acción. Lo mismo ocurrió con Abominable y su caída del 60% (gracias a Maleficent: Mistress of Evil) para situarse cómodamente en los $113.6 MDP.

En lo referente a las producciones mexicanas, La boda de la abuela ya suma $21.9 MDP y 447 mil asistentes, números que la sitúan muy cerca de las 15 películas mexicanas más exitosas de este 2019. Al mismo tiempo, Todas las pecas del mundo regresó al conteo de esta semana gracias al millón de pesos que recolectó y que le da un total en nuestro país de $18.1 MDP. Con esta cifra, Todas las pecas del mundo se encuentra dentro del top 20 de las películas mexicanas más taquilleras de este año. Desgraciadamente, Good Boys no repitió el éxito que tuvo en Estados Unidos y esta semana reunió la mínima cantidad de $1.1 MDP; su total en el país hasta el momento es de $8.4 MDP y 148 mil espectadores. Finalmente, Late Night se coló a la posición número siete con $1.3 MDP, mientras que el remake de After the Wedding reunió $1.2 MDP en su segunda semana para llegar a un total acumulado de $5.6 MDP.

El top 10 de la taquilla en México queda de la siguiente manera: Maleficent: Mistress of Evil: $263.4 MDP (Disney) Joker: $25.9 MDP (Warner Bros.) Gemini Man: $10.7 MDP (Paramount Pictures) Abominable: $6.3 MDP (Universal Pictures) 47 Meters Down: Uncaged: $6.2 MDP (Corazón Films) La boda de la abuela: $4.9 MDP (Corazón Films) Late Night: $3.9 MDP (Cine Caníbal) After the Wedding: $3.4 MDP (Diamond Films) Good Boys: $3.3 MDP (Universal Pictures) Todas las pecas del mundo: $2.9 MDP (Cinépolis Distribución)

Más datos:

Joker ya lleva acumulados $30 MDD en el formato IMAX a nivel mundial.

ya lleva acumulados en el formato a nivel mundial. De acuerdo a múltiples fuentes internacionales, Joker podría representar una ganancia para Warner Bros. de aproximadamente $464 MDD tomando en cuenta las ganancias del proyecto en formatos caseros y digitales. Tomando en cuenta que su presupuesto real ronda los $70 MDD (más gastos de promoción globales que alcanzan los $120 MDD ), la cinta de Todd Phillips definitivamente será un éxito para DC y Warner , quienes después de la era de Zack Snyder parecen estar recuperándose rápidamente de los fracasos que definieron a esta dupla en los años anteriores.

¿Ya les dijimos que Joker podría convertirse en la película clasificación R más exitosa de todos los tiempos? Para esto, Joker sólo necesita superar los $783 MDD que Deadpool consiguió hace unos años, así como los $785 MDD que Deadpool 2 hizo en 2018.

podría convertirse en la película más exitosa de todos los tiempos? Para esto, sólo necesita superar los que consiguió hace unos años, así como los que hizo en 2018. En Estados Unidos, de acuerdo a la compañía Atom Tickets, la preventa de Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker duplicó aquella lograda por Avengers: Endgame este año por más del 45% de sus números. Pero no se emocionen, marvelitas, Endgame será más exitosa internacionalmente puesto que la franquicia de Star Wars nunca ha logrado brillar fuera del mercado estadounidense.