LaTaquilla: más allá del hechizo de Scary Stories…, Hobbs y Shaw sigue dominando

Aunque las festividades de Día de muertos y Halloween todavía están lejos en el calendario, el público ya comienza a buscar escalofríos en las salas de cine, sobre todo cuando estos vienen acompañados del nombre de Guillermo del Toro. Es importante reconocer la exitosa campaña publicitaria que CBS Films realizó con Scary Stories to Tell in the Dark, la cual se hizo popular gracias al boca en boca que la recomendaba como “la nueva película de Guillermo del Toro“. No obstante, Del Toro sólo fue uno de los 7 productores que tuvo el filme, pero el uso de su nombre en todos los materiales promocionales sin duda fue un gancho muy efectivo para atraer a todos los espectadores posibles. Por esta razón, de todos los estrenos que hubo este fin de semana, Scary Stories to Tell in the Dark resultó el más exitoso y el que estuvo muy cerca de arrebatarle a Hobbs & Shaw el trono de la taquilla estadounidense. En Spoiler Time, te presentamos el análisis de #LaTaquilla de esta semana.

Taquilla global

Scary Stories to Tell in the Dark se convirtió en el estreno de terror más exitoso del verano en Estados Unidos al obtener $20 MDD en su primer fin de semana. La cifra anterior supera el lanzamiento de otros proyectos como Annabelle 3 ($20 MDD) y Child’s Play ($14 MDD). Sin embargo, su triunfo eclipsó a Dora and the Lost City of Gold, la cual abrió con la mediocre cantidad de $17 MDD en Estados Unidos. Aunque el nombre de Dora la exploradora es conocido mundialmente, la película nunca logró convencer a su audiencia de la relevancia del proyecto. Para empezar, la protagonista Isabela Moner es mucho más grande que su contraparte en la caricatura, lo cual definitivamente alejó a muchos de los fans del personaje y, en segundo lugar, la caricatura ya no es el clásico que fue hace algunos años con generaciones que ya crecieron y que actualmente no forman parte del mercado para esta cinta. Afortunadamente para Paramount Pictures, el filme sólo tuvo un presupuesto de $49 MDD, por lo que incluso podría recuperar su inversión con ayuda de los mercados internacionales (en México, por ejemplo, el estreno de Dora and the Lost City of Gold está programado para el 13 de Septiembre).

Hobbs & Shaw ya lleva acumulados $332 MDD alrededor del mundo, añadiendo $60 MDD a su bolsillo este fin de semana. La dupla de Dwayne Johnson y Jason Statham todavía tiene un poco de gasolina en el tanque gracias al estreno de la cinta en China, el cual está programado para el 23 de agosto. Los $500 MDD son una meta casi segura para este spin-off que quiere convertirse en su propia franquicia. Por otra parte, The Lion King sigue rugiendo en todos los mercados internacionales y ya se convirtió en la película animada más exitosa de Disney al superar la taquilla global de Frozen en los últimos días ($1,334 MDD vs. $1,276 MDD). The Lion King también ya es el remake más exitoso del ratón, superando lo acumulado por Beauty and the Beast ($1,263 MDD) alrededor del mundo. ¿El único trofeo que le falta conseguir? Superar la taquilla de Beauty and the Beast en Estados Unidos, la cual sigue siendo reina de todos los remakes de Disney con $504 MDD en ese territorio.

Desafortunadamente, la dupla de Milo Ventimiglia y el perro de The Art of Racing in the Rain no fue lo suficientemente atractiva para atraer a los espectadores en Estados Unidos. La cinta estrenó con la pequeña cantidad de $8.1 MDD, pero al menos superó el pobre lanzamiento de The Kitchen, la cual sólo obtuvo $5 MDD este fin de semana. Los números de The Kitchen marcan un nuevo mínimo en las carreras comerciales de Tiffany Haddish y Melissa McCarthy. Las críticas que señalan un proyecto muy mal editado y una historia totalmente inverosímil definitivamente no ayudaron a que The Kitchen tuviera mejores resultados. Por supuesto, la cinta se convertirá en uno de los fracasos más notables de este año al tener un presupuesto de $38 MDD.

En mejores noticias, Quentin Tarantino logró que Once Upon a Time in Hollywood se convirtiera en su cinta número 4 en llegar a los $100 MDD en Estados Unidos. En total, OUATIH lleva acumulados $108 MDD alrededor del mundo con la mayoría de mercados internacionales aún por estrenar la cinta en sus respectivos territorios (en México, el estreno está programado para el 23 de Agosto). Con el estreno de The Secret Life of Pets 2 en México y otros territorios, la secuela ya lleva $377 MDD en su taquilla internacional. La cinta definitivamente no llegará ni siquiera a la mitad de lo que consiguió su predecesora, pero los $400 MDD todavía son una posibilidad (un tanto lejana). Hablando de animaciones, Toy Story 4 está a un paso de alcanzar la preciada cifra de los $1,000 MDD con $990 MDD alcanzados hasta el momento. Toy Story 4 será otra de las películas del ratón del 2019 que alcanzará este récord en cualquier momento de la próxima semana.

Taquilla en México

Como era de esperarse, la ternura de las mascotas le quitó el trono a la testosterona de Hobbs & Shaw (puedes leer nuestra crítica aquí) para posicionar a The Secret Life of Pets 2 (también puedes leer su crítica) como la cinta número uno en México. Esta semana, los peludos animales obtuvieron $96.2 MDP y 1.7 millones de asistentes. Sin embargo, Hobbs & Shaw no tiene nada de qué preocuparse, ya que sumó otros $50.7 MDP a su bolsillo, el cual ya lleva acumulados $251.4 MDP en total. Como dato cultural, ambas películas son distribuidas en el país por Universal Pictures, distribuidora que seguramente está celebrando su éxito sobre Disney en nuestro territorio.

Los otros estrenos de la semana también obtuvieron números decentes: Crawl (lee nuestra crítica aquí) consiguió $26.68 MDP y 467 mil asistentes, mientras que Apocalipsis Zombie (o REDCON-1) sorprendió a todos al colarse a la sexta posición de la taquilla con $3.6 MDP. Como sucede a menudo con el género, México es un gran territorio para el terror y, en específico, para los zombies. Ya veremos si Apocalipsis Zombie logra mantenerse en el top 10 con la llegada de Scary Stories to Tell in the Dark esta semana. En temas similares, Ted Bundy (aquí está nuestra crítica) sigue siendo un éxito en el país al quedarse con el quinto lugar de la tabla y llevarse otros $10.7 MDP del bolsillo de los mexicanos. ¿Será la presencia de Zac Efron la razón de este inesperado éxito?

En lo que refiere a la industria cinematográfica mexicana, esta tiene mucho por celebrar gracias a la presencia de producciones mexicanas en el top 10 durante 36 semanas consecutivas. Esto se debe gracias a que ¿Conoces a Tomás? (lee la crítica aquí) se aferró al número 10 de la taquilla con ingresos de $886.1 mil esta semana y un acumulado total de $19.2 MDP. Desgraciadamente, La camarista desapareció por completo de esta lista.

El top 10 nacional queda de la siguiente manera: The Secret Life of Pets 2: $96.2 MDP (Universal Pictures)

$96.2 MDP (Universal Pictures) Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw: $50.7 MDP (Universal Pictures)

$50.7 MDP (Universal Pictures) The Lion King: $28.5 MDP (Disney)

$28.5 MDP (Disney) Crawl: $26.68 MDP (Paramount Pictures)

$26.68 MDP (Paramount Pictures) Extremely Wicked, Shockingly Evil & Vile: $10.7 MDP (Corazón Films)

$10.7 MDP (Corazón Films) REDCON-1 (aka. Apocalipsis Zombie): $3.6 MDP (Dark Side Distribution)

$3.6 MDP (Dark Side Distribution) Spider-Man: Far From Home: $2.3 MDP (Sony)

$2.3 MDP (Sony) Toy Story 4: $1.6 MDP (Disney)

$1.6 MDP (Disney) The Hustle: $1.5 MDP (Universal Pictures)

$1.5 MDP (Universal Pictures) ¿Conoces a Tomás?: $886.1 mil (Videocine)

Esta viernes llegará a los cines Mentada de padre, película mexicana que seguramente alargará la presencia de nuestra industria en el top 10 hasta que Omar Chaparro y Martha Higareda exploten los bolsillos mexicanos con Todos caen en septiembre. Asimismo, Playmobil: The Movie representará una dura competencia para The Secret Life of Pets 2, mientras que Booksmart (La noche de las nerds) y L’Homme fidèle (Amante fiel) seguramente se colarán al top 10 en distintas posiciones. Fuentes: Deadline, Box Office Mojo y Canacine.