LaTaquilla: Spider-Man, Good Boys y Tarantino a la vanguardia

Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can… Sí, esta semana el arácnido tuvo mucho que celebrar junto con Sony , el estudio que también es responsable del éxito de Once Upon a Time in Hollywood en todo el mundo. Ahora que Disney entrará en un descanso de unos meses después de llevarse todo el dinero de nuestros bolsillos durante el verano, es momento de que otros estudios tengan su oportunidad de brillar. Mientras tanto, en México , Mentada de padre continuó la buena racha de las producciones nacionales en la misma semana que tuvo lugar el Día Nacional del Cine Mexicano .

Taquilla global

Desde su estreno a principios de julio, Spider-Man: Far from Home se posicionó como una de las películas más exitosas de este año. Sin embargo, Sony tiene otro motivo más para celebrar este fin de semana, ya que la secuela de Spidey se convirtió en su producción más taquillera hasta la fecha con $1,109 MDD acumulados (como dato cultural, esta cifra supera los $1,108 MDD que Skyfall reunió en 2012 ). De igual forma, Far from Home ya es la segunda película más taquillera del arácnido en Estados Unidos con $376 MDD , siendo superada únicamente por la primera cinta del superhéroe dirigida por Sam Raimi (y que, al menos por ahora, seguirá reinando entre todas las iteraciones del personaje). Por supuesto, lo más interesante de este resultado es el futuro de la relación creativa y comercial que mantienen Disney y Sony en relación con Spider-Man . Hasta donde sabemos, el convenio de ambas partes asegura que otra secuela es inevitable, pero una vez que esta ocurra, ¿qué sigue después? Es difícil decir. Considerando el éxito de Venom y Spider-Man: Into the Spider-Verse , no es imposible imaginar un escenario en el que Sony decida romper lazos con Disney y Marvel y tener la exclusividad del arácnido en todos los sentidos. Por lo pronto, nos deja tranquilos saber que Tom Holland y su versión de Peter Parker aún tienen una aventura más asegurada dentro del MCU .

La semana pasada, Universal Pictures triunfó en México al obtener los dos primeros lugares del top 10 de la taquilla. Ahora, este fin de semana, el estudio también triunfó en otras partes del mundo gracias a Good Boys , comedia protagonizada por el joven promesa, Jacob Tremblay (a quien es más fácil ubicar por su trabajo en Room y Wonder ). Esta comedia en la línea de Superbad , obtuvo el primer lugar de la taquilla norteamericana con $21 MDD acumulados durante el fin de semana. Lo mejor de este resultado es que Universal es el único estudio con dos producciones totalmente originales que han debutado en el número uno de la taquilla estadounidense este año (es decir, proyectos que no son algún remake, spin-off, secuela o derivado de una historia preexistente). Good Boys es la segunda producción en alcanzar este logro, mientras que Us lo consiguió en marzo. Alrededor del mundo, Good Boys lleva en su bolsillo $23 MDD ). La comedia llegará a México hasta el 4 de Octubre .

Esta semana también trajo malas noticias para el género de la animación con The Angry Birds Movie 2 . Al igual que sucedió con The Secret Life of Pets 2 hace unas semanas, la secuela de esta franquicia estrenó en Estados Unidos con números nada estelares, recaudando menos de la mitad de la taquilla que obtuvo la cinta original en 2016 ( $16 MDD vs $38 MDD ). Es importante señalar que, al igual que ocurrió con The Secret Life of Pets 2 , The Angry Birds Movie 2 fue devorada por completo gracias a un verano dominado por Disney y The Lion King , la película familiar por excelencia de las últimas semanas. Esto, junto con el hecho de que ambas secuelas no ofrecieron conflictos dignos de los blockbusters del verano, hicieron de estas animaciones eventos que las audiencias probablemente buscarán en streaming en los meses venideros y que, como ya lo hemos mencionado en otras semanas, están sepultando por completo la posibilidad de una trilogía para ambos casos. En el panorama internacional, The Angry Birds Movie 2 obtuvo $30 MDD por un total global aproximado de $46 MDD . En México , la animación estrenará el próximo 6 de Septiembre .

Aunque la combinación del star power de Leo DiCaprio , Brad Pitt y Margot Robbie es una de las razones por las que Once Upon a Time in Hollywood resulta un proyecto tan atractivo, la novena película de Tarantino también sigue acumulando dinero alrededor del mundo gracias a la visión tan particular que el realizador compartió sobre uno de los lugares con más glamour en el mundo durante una de las épocas más polémicas que ha vivido. Junto con Good Boys , Once Upon a Time in Hollywood demuestra que las producciones originales –y que no son de Disney – aún pueden triunfar en taquilla siempre y cuando exista una combinación ganadora entre la calidad del producto y cómo se vende este a las audiencias. Si dos películas completamente distintas están demostrando que es posible sobrevivir a un mundo dominado por un ratón, el problema definitivamente no radica en la evolución del cine a la par de la tecnología digital, sino en las decisiones por parte de los estudios respecto a lo que llega a la pantalla grande –o no– y su empaquetado. Mundialmente, Once Upon a Time in Hollywood ha recaudado $180 MDD y su estreno en México es el próximo viernes (¡por fin!).

El éxito de unos significa el fracaso de otros y esta semana, 47 Meters Down: Uncaged y Where’d You Go, Bernadette? tuvieron estrenos que dejaron mucho dinero en la mesa por distintas razones. En el caso de 47 Meters Down: Uncaged, la cinta no solo llegó algunas semanas después de la muy similar Crawl (intercambien los cocodrilos por tiburones), sino que tampoco cuenta con la participación de Mandy Moore, quien protagonizó la original y se ha convertido en un nombre conocido gracias a la serie This is Us. Si la secuela de esta franquicia iba a usar a un elenco completamente nuevo, quizá hubiera sido buena idea invitar a actores que tuvieran como seguidores a un público juvenil considerable, ya que la hija de Sylvester Stallone y una de las actrices de Empire definitivamente no están al nivel de la popularidad que trajeron Mandy Moore y Claire Holt a la primera cinta con sus respectivas filmografías. Y aunque 47 Meters Down: Uncaged solo obtuvo $9 MDD en su estreno, la cifra no es el desastre que sugiere gracias al reducido presupuesto que tuvo la cinta ($12 MDD).

Por otra parte, el aclamado director Richard Linklater (quien dirigió Boyhood y la trilogía de Before Sunrise) obtuvo uno de los peores resultados de su carrera con este dramedy protagonizado por la grandiosa Cate Blanchett. ¿Qué pasó aquí? Primero que nada hay que comentar los constantes retrasos que sufrió el estreno de la cinta, la cual originalmente tenía una fecha de lanzamiento programada para el 11 de Mayo de 2018. Lo anterior, como muchos otros proyectos que han sido retrasados han demostrado una y otra vez, ya sugería que el filme no seguiría los pasos de Boyhood o Before Sunrise en cuestión de calidad o críticas positivas. Sin embargo, considerando que se trataba de una adaptación de un libro popular (hace algunos años) escrito por Maria Semple y que contaba con las actuaciones de un reparto que no solo incluía a Blanchett sino también a Kristen Wiig, Judy Greer y Billy Crudup, Where’d You Go, Bernadette? definitivamente tenía el beneficio de la duda. Desafortunadamente, la adaptación tuvo un estreno de apenas $3 MDD y críticas que sugieren que este no es el proyecto que le dará a Cate Blanchett otro Oscar (como también se llegó a pensar hace algunos meses).