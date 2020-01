Laura Dern protagonizará una nueva serie de formato corto del escritor de High Fidelity

Just One Drink es el título que lleva esta serie de formato corto (episodios de 10 minutos aproximadamente) donde Dern dará vida a una camarera en un bar donde veremos la interacción que tiene con cada uno de los clientes a los que ella atiende, varios de ellos en un estado emocional crítico.

Después de que en el 2017/2018 conquistase los premios televisivos por su interpretación de Renata Klein en Big Little Lies y que este año repitiera la misma operación en la parte de cine por su trabajo en Marriage Story , la actriz Laura Dern se embarca en una nueva serie para Quibi escrita por Nick Hornby.

Este es el segundo proyecto del escritor de About a Boy que será producido por Quibi. El primero de ellos es State of the Union, protagonizado por Rosamund Pike y Chris O’Dowd, el cual se presentó el año pasado en Sundance y que además le hizo ganar un Emmy para la mejor serie de comedia o drama de formato corto.