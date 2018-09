Lauren Ambrose se une al elenco del nuevo thriller de Apple y M. Night Shyamalan

A pesar de que en febrero de este año Apple dio luz verde a la serie del director hindú M. Night Shyamalan, y ordenó 10 episodios para la primera temporada, poco se sabía sobre la trama.

Ahora, con la incorporación al elenco de las actrices Lauren Ambrose (Six Feet Under) y Nell Tiger Free (Game of Thrones), Deadline ha develado parte del plot.

La serie, aún sin nombre, seguirá a los padres Dorothy y Sean Turner, quienes contratan a la joven niñera Leanne para que cuide a su hijo recién nacido. Ambrose interpretará a Dorothy y Free a la niñera Leanne.

Tony Basgallop (24, To The Ends of the Earth) escribirá el guion y producirá la serie junto a Shyamalan, quien además dirigirá el primer episodio.

Aún no hay fecha de estreno.