Lauren Graham regresa a la televisión con una nueva serie

¡Buenas noticias para los fans de Lauren Graham!

La actriz se ha unido al elenco del próximo dramedy de NBC, Zoey’s Extraordinary Playlist, en un papel regular.

Creada y producida por Austin Winsberg (Jake in Progress), la serie sigue a Zoey (Jane Levy), una joven informática que comienza a escuchar los pensamientos de las personas, a través de canciones. Al principio se cuestiona su cordura, pero después se da cuenta que su maldición, podría ser un don maravilloso.

Graham interpretará a Joan, la jefa de Zoey. Este papel marcará su regreso a la televisión desde su participación en Parenthood y el revival de Gilmore Girls.

El elenco además está conformado por Skylar Astin (Crazy Ex-Girlfriend), Alex Newell (Glee), Mary Steenburgen (The Last Man on Earth), Peter Gallagher (The O.C), John Clarence Stewart (Luke Cage) y Andrew Leeds (Barry).