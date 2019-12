Leap Of Faith

Si bien es todo gritos y queremos hablar del final, esto no sucederá hasta que termine este recap porque hubo un episodio entero en el que pasaron demasiadas cosas como para entrar en pánico y empezar a hiperventilación sobre lo que sucedió por culpa de The Monitor. Entonces, para respirar un poquito podemos decir que este es el debut de Katie Cassidy detrás de cámara y se puede decir que su trabajo como Directora en este episodio fue excelente. No sólo tuvimos de las mejores peleas de lo que va la temporada, sino que pudo mantener “la estética” del show, dando unos segundos de cámara en mano para anunciar el combate que se viene y además, le agrego escenas que están completamente por afuera de algo que Arrow pudo haber hecho alguna vez. Ese momento entre Oliver y Thea sentados en la montaña fue uno de los más hermosos que tuvieron la serie y la manera en la que estuvo filmado hizo todo más bello. Pasaron muchísimos años desde que comenzaron con este viaje y estas versiones de Oliver y Thea, vieron demasiado así que eso les permite llegar a el nivel de maduración que esa conversación necesitaba. Los dos lloraron mucho en el pasando pero gracias a este gran momento entre los hermanitos, pudieron decir en voz alta que todo lo que sucedió los convirtió en las personas que sos hoy en día y que aceptar todo, llorar y levantarse es lo que los hace heroes.

El reencuentro entre Thea y Oliver fue un poco más de eso y otro poco más de aquello, pero lo que necesitaban aprender lo aprendieron y nos hicieron llorar para variar un poco en esta temporada. Las peleas con Thalia estuvieron buenas, pero si se hubiese muerto en la isla hace un tiempo a nadie le hubiese importado, así que no voy a sentarme a hablar de ella. La misión que Ollie tenía en este episodio era tratar de averiguar algo sobre The Monitor y creía que en Nanda Parbat alguna respuesta encontraría. Lo que encontró fue un cuaderno que decía que The Monitor no quiere destruir el multiverso, sino que lo que desea es conseguir el equilibrio del mismo, pero que si no lo logra, no tendría problema en destruirlo. Entonces, una persona con tanto poder que miente al respecto no es de fiar, así que Oliver estará los próximos episodios desafiando a dios para poder salvarse él y salvar al mundo al mismo tiempo. Nosotros imaginamos que esto no es posible y estamos seguros que hubo algún problema de interpretación él, pero ahora está enojado y querrá luchar. También existe la posibilidad que lo que vieron sea un dibujo de The Anti-Monitor y aunque él no sabe de la existencia de este ser luminoso, imagino que todo esto le traerá problemas más adelante. Igual, es algo de lo cual nos preocuparemos más tarde, porque ahora tenemos a los niños del futuro en el presente y eso es bastante caótico.