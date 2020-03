Lee estos 19 datos curiosos para conocer mejor a Joaquin Phoenix

Joaquin Phoenix es considerado por muchos como uno de los mejores actores de su generación debido a cada una de sus interpretaciones, las cuales se dice que elige con mucho cuidado. Se destacab películas como Her, Walk the Line, Gladiator, The Master, y por supuesto, Joker.

Her, película del director Spike Jonze, es considerada la mejor de sus películas de acuerdo a los sitios de RottenTomatoes y Metacritic, mientras que Russkies y 8MM, las peores.

Conozcamos juntos un poco más de este célebre actor.