Legacy – The Flash

Durante este episodio y esta temporada, Nora hizo todo para poder salvar a su padre, pero también para aprender de él y ser como The Flash. Iris y Barry siempre hicieron lo imposible para protegerla y parte de lo que hizo algunos episodios atrás para entrar en la mente de Grace es el por qué del final. Todos vimos a Barry contra las cuerdas, la vimos a Iris saltando de un edificio sin tener un plan B y eso nos ayuda a entender que cuando uno elige la vida del héroe, no queda otra que aceptar las consecuencias. A Barry le costó mucho entender esto y sus ganas de cambiar la historias, siempre le causaron algunos problemas. Por eso, con la suma de todo esto, Nora no podía aceptar las condiciones que le iban a costar seguir viva. Ella fue lo suficientemente fuerte para ser como sus padres y durante todo este año, aprovechó cada segundo para no arrepentirse de nada. Entonces, al igual que ella, Iris y Barry deben saber que van a volver a tener a Nora, que tendrán que recorrer todo el camino otra vez, pero tuvieron una oportunidad que ningún padre pudo tener, así que deben recordarla con una sonrisa y no con lágrimas.

Se terminó una nueva temporada de The Flash y si bien no fue de las mejores, subió bastante el nivel luego de los años anteriores. La presencia de Nora en el team, le trajo a este una vitalidad que necesitaba porque al perder a Wally, la maduración de Barry no le permitía ver el vaso medio lleno y por suerte, Nora llegó para equilibrar la balanza. El cambio de roles también le dio algo nuevo al show, ya que por lo general, que está aprendiendo a ser mejor superheroe todas las temporadas es The Flash y ahora, él tuvo que enseñarle junto al resto del team, qué significa ser parte del legado de Barry Allen. Entonces, Nora, su sonrisa, su juventud, su falta de experiencia y sus ganas de aprender, nos dieron un montón de dolores de cabeza, pero también muchas ansias por verla crecer para transformarse en una digna hija de sus padres. Y bueno, al final, la lloramos, pero como Iris y Barry, nosotros también tenemos que estar orgullosos y también debemos saber que en teoría, ella volverá y ellos tendrán la oportunidad de verla crecer.

El cierre del villano de esta temporada fue bastante simplón y si bien que Grace haya estado a punto de viajar en el tiempo para matar a todos, fue una gran idea, no lo hizo. Esa hubiese sido una gran posibilidad para jugar a cosas como las que hizo Hermione en El Prisionero de Azkaban, pero no, antes de que algo pudiese pasar, el team Flash llegó. Fue todo bastante raro igual, porque uno de los mayores conflictos de la temporada era conseguir que Grace quiera tomar la cura, pero al final, cuando la convencieron, no importó. Entonces, se podría decir que todo eso tuvo cero sentido al final del día y que sólo fue un medio para un final. Es como que necesitaban que al fin del día pasen algunas cosas, así que pusieron las herramientas necesarias para que el plot final funcione y lo enmascararon con un montón de conflictos que parecían importantes y que terminaron siendo algo más.

Entonces, sólo nos queda hablar del epílogo y de lo que se venía venir. Toda esta temporada de The Flash fue bastante rara para el personaje de Cisco. Había unos rumores que decían que el actor quería dejar la serie para irse a Broadway y parece que eran reales. Si bien, no creo que lo saquen de una del show, sus apariciones eran cada vez más irregulares y aunque sus poderes son súper útiles, quería dejar de ser Vibe, para volver a ser Cisco Ramón. Durante toda la temporada lo pusieron a pensar en voz alta sobre la posibilidad de ser curado y al final, cuando tuvo la oportunidad, lo hizo. No sé si es la mejor manera de despedir a este gran personaje, me parece que deberían aprovechar la crisis que se viene para matarlo como un héroe. Pero bueno, por ahora sólo tenemos que aceptar que lo próximo que veamos de él, será lo último y que gracias a su amor por la cultura pop, hoy tenemos un montón de memes hermosos para publicar cada vez que hablamos de The Flash.

El haber perdido a Vibe le da la posibilidad al team de buscar a alguien para que lo reemplace porque el cerebro de Mr. Ramón es super importante para el team y ahora también se fue Sherloque, así que hay un hueco. Probablemente esta sea la oportunidad para volver a traer a un Harrison brillante y volvemos a la dinámica de los primeros momentos de la serie. Igual, quiero decir que, a pesar del odio que le supe dar al francés, terminé bastante triste porque se fue. Pero la realidad es que para detective ya lo tenemos a Ralph, que hizo un gran trabajo esta temporada y se ganó su lugar en el team como uno de los regulares. Así que Sherloque no tenía nada más que hacer acá y se volvió a su Tierra para ser feliz con la mujer que ama. Y bueno, ya que hablamos de Detectives, nuestro querido Joe consiguió un ascenso a Capitán, así que ahora junto al team podrán tener a la ciudad bajo sus cuidados. Esperemos que no haya problemas porque Barry y su team tienen coronita, quizás los veamos en modo vigilantes por no respetar la ley. Estaría bueno…