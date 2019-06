Legado Musical #2 – Elton John

Han pasado dos años desde el primer y único –hasta este momento– artículo de Legado Musical, donde a través de una serie momentos musicales en el cine y la televisión se honra a un solista o banda por su carrera artística: aunque parecía imposible su vuelta, la llegada del cine a Spoiler Time abrió de nuevo las puertas a muchas más referencias y qué mejor momento para volver sin duda es este. Con el estreno de Rocketman y la figura de Elton John tan presente, es momento de darle espacio y señalar cuando ha estado muy presente en nuestras vidas de cinéfilos y seriéfilos desde hace varios años. Así que comencemos la revisión.

1 . The Muppet Show (1972) – “Crocodile Rock”

La excentricidad del músico inglés queda perfecta junto a The Muppets. Enfundado en un traje de plumas, colores vivos, sus característicos lentes y acompañado de Dr. Teeth and the Electric Mayhem: así se presentó en el show de las famosas marionetas de Jim Henson.

2 . ALF (1986) – “Saturday Night’s Alright For Fighting”

Tal vez Elton John no sea la estrella del rock que todo joven quisiera imitar, como sí lo es Mick Jagger (o lo fue en su momento), pero es alguien que demuestra que no importa la edad para vivirla de manera estrafalaria y ALF retrata ese momento perfecto en la figura de Willie, el padre familia.

3 . Almost Famous (2000) – “Tiny Dancer”

No cabe duda que en las últimas dos décadas Elton John ha estado más presente por su figura mediática que por sus canciones… o eso creemos. Al igual que en Almost Famous, muchos nos sentimos identificados con canciones como Tiny Dancer que nos unen, sin tomar mucho en cuenta que nos la sabemos y de quién es. ¡Esa es la magia de Elton!

4 . Moulin Rouge! (2001) – “Your Song”

Es probable que Your Song sea una de las canciones de amor más hermosas que hemos escuchado en la historia de la música y la manera de replantearla bajo la visión de Baz Luhrmann nos entrega uno de los momentos más icónicos entre Christian y Satine de Moulin Rouge!

5 . 27 Dresses (2008) – “Bennie and the Jets”

¿Cuántas veces nos hemos encontrado en un lugar y comienza a sonar una canción que sin pensarlo te une de una manera especial con alguien aunque no te sepas la letra? Así sucede en ese momento maravilloso de 27 Dresses que contagia a todo el bar alrededor de una magnífica canción como es Bennie and the Jets.

6 . Glee (2010) – “Don’t Go Breaking My Heart”

Si de hablar de referencias musicales se trata, es imposible no poner a Glee en la mesa, la serie de Ryan Murphy que honró a muchos artistas a través de su música, y Don’t Go Breaking My Heart no podía faltar entre Rachel y Finn, la pareja protagonista.

7 . Sing (2016) – “I’m Still Standing”

En la vida existen momentos en los que lo único que queda es arriesgarlo todo sin importar el fracaso. I’m Still Standing es perfecta en Sing cuando Johnny, un joven gorila, decide luchar por su pasión y alejarse de lo que parecía su destino: ser un ladrón como su padre. Ahí está la fuerza de la canción interpretada, curiosamente, por Taron Egerton. Fue este momento lo que lo acercó a Elton John y posteriormente a protagonizar Rocketman.

8 . The Americans (2017) – “Goodbye Yellow Brick Road”

Tal como lo dice el título, Goodbye Yellow Brick Road, esta es una canción de despedida, de dejar atrás esas viejas prácticas para iniciar una nueva etapa, así que no puedo no pensar en una mejor manera de usarla más que en el momento final de la quinta temporada de The Americans, cuando la vida de cada uno de ellos está por cambiar o están anhelando hacerlo como en ningún otro momento.

9 . The Lion King – “Can You Feel The Love Tonight”

Por último, y no menos importante, esta es una colaboración particular de Elton John en la historia del cine. Esta vez no fue a partir de una canción suya reversionada o usada para un soundtrack, sino de una partitura original con letra de Tim Rice que los llevó a ganar el Oscar como Mejor Canción Original, al igual que el Golden Globe y el Grammy. TREMENDO. Can You Feel The Love Tonight volverá a ser parte de la adaptación live-action de The Lion King que Disney estrenará el próximo 19 de Julio, cosa que nos pone MUY felices.