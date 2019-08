Lela Loren se suma a la segunda temporada – Altered Carbon

En una entrevista con EW, Lela comentó: “Lo que me atrajo a Altered Carbon es el desafío de la ciencia ficción porque es un animal completamente diferente. Realmente me divertí mucho. Lo que pasa con la ciencia ficción es que a veces, estás actuando en escenas que aún no se han desarrollado digitalmente, y entonces estás usando todos estos músculos que no usas en algo que es más realista como Power. Me emociona mucho de ser parte de algo así”.

Además añadió que “otra de las cosas que amo de Altered Carbon es que explora todos estos temas filosóficos más profundos de lo que significa ser humano frente a estas circunstancias futuristas. Muchas de esas preguntas son realmente importantes y debemos hacerlas, en particular cuando la sociedad toma las decisiones que estamos tomando actualmente”.