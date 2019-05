Lennie James habla sobre el encuentro entre Morgan y Dwight – Fear The Walking Dead

Esa historia compartida incluye la batalla que enfrentó a Rick y Negan: “Creo que debido a la batalla con Negan y el papel que jugó Dwight en eso, Morgan habría estado al tanto de algunos de las cosas que estaban ocurriendo allí. Habíamos estado en tal vez dos escenas, pero eran grandes escenas de batalla o cruces de caminos. Continuamos tratando de encontrar un lugar donde asentimos o estrecháramos las manos o estábamos en la misma habitación juntos y simplemente no había. Así que fue realmente emocionante cuando eso sucedió aquí”.

A medida que Morgan continúa emergiendo como líder de Fear the Walking Dead, su relación con Dwight podría jugar un papel clave en la definición de su estilo:”Tuvimos que hablar mucho y algunas cosas las tuvimos que asumir simplemente porque nunca las vimos. Morgan podría haber estado al tanto del hecho de que Dwight fue expulsado. Así que tenemos que tomar esas decisiones por nosotros mismos “.

Por otro lado, los dobles de Fear the Walking Dead deben tener cuidado. James trajo su icónico bastón de lucha de The Walking Dead a Fear y sabe cómo herir a las personas con él: “Alguien me tiró el bastón y lo recogí y cuando lo atrapé en el aire, me di la vuelta y golpee en la cara a uno de los dobles”, explicó Lennie. “Afortunadamente, fue uno de nuestros bastones más suaves, pero le pegué muy fuerte. No es algo de lo que me sienta orgulloso y me disculpé mucho”, bromeó.