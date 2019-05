Leonardo DiCaprio protagonizará la próxima película de Guillermo del Toro

El director mexicano Guillermo del Toro ya se alista para su siguiente proyecto cinematográfico después del éxito de The Shape of Water. Nightmare Alley es el nombre de este nuevo proyecto el cual será protagonizado por Leonardo DiCaprio , así lo confirma el portal HN Entertainment.

La producción de esta película arrancará el 30 de septiembre de este año para lo cual faltan 4 meses y el nombre del protagonista podría queda oficialmente definido en la próximas semanas. El rodaje finalizará el 28 de enero y este se llevará a cabo en Canada en los Pinewood Toronto Studios y Cinespace Film Studios.

En su visita por Guadalajara, México para presentar la exposición En Casa con mis Monstruos, Guillermo del Toro se limitó a decir que las negociaciones seguían y que no podía confirmar a Leonardo DiCaprio, quien por segunda vez trabajaría con un director mexicano.

Recordemos que DiCaprio está terminando la promoción de Once Upon a Time in Hollywood y está en la espera que inicie el rodaje de Killers of The Flower Moon, la próxima película de Martin Scorsese, la cual podría sufrir un retraso debido al proceso de postproducción de The Irishman.