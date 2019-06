Letitia Wright y John Boyega protagonizarán la nueva serie de Steve McQueen – Small Axe

Tal como te lo comentamos ayer, el director inglés Steve McQueen está preparando una miniserie llamada Small Axe. Este proyecto ha encontrado a sus protagonistas: Letitia Wright (Black Panther, Black Mirror) y John Boyega (Star Wars).

Además de las dos jóvenes estrellas, se anunció a gran parte del resto del elenco. Algunos nombres son: Malachi Kirby (Black Mirror, Roots), Shaun Parkes (Lost in Space), Rochenda Sandall (Black Mirror: Bandersnatch), Alex Jennings (A Very English Scandal, Victoria) y Jack Lowden (Mary Queen of Scots).