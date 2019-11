Let’s All Go to the Bar – Grey’s Anatomy

Ambos están realmente afectados, pero Miranda aún no cuenta lo sucedido. Cuando Amelia se cruza con ella, ya que tenían su club de embarazadas, no le dice la verdad dice que es una niña. ¿ Bailey podrá recuperarse de esto? Al mismo tiempo Amelia se realiza una ecografía, la primera, y descubre que en realidad el bebé podría ser de… ¡OWEN!

Maggie quedó realmente afectada de lo que sucedió con Sabi, es por eso que pide ayuda a Teddy para que la acompañe a cirugía pero tampoco lo admite. Durante la cirugía es Pierce quien recomienda a Teddy que le sea sincera a Koracik con respecto que no le dará una oportunidad. Las cosas con el paciente no salen como Maggie esperaba lo que la lleva a renunciar, es que ella no puede no confiar en su instinto.

Ante la renuncia de Pierce, Koracik le ofrece el cargo de jefa de cirugía a Altman y ella le dice que por más que haga todo no tiene chance de estar con ella porque ella realmente ama a Owen. Tom Koracik no dará el brazo a torcer.