Lie Together, Die Together – The Perfectionists

Caitlin está junto a Jeremy quien se va de la ciudad y si bien no confiesa, todo pareciera indicar que él fue quien asesinó a Nolan para poder ayudar a Cait . Él la incita a irse con él, pero ella vuelve. Les cuenta lo sucedido a todos y elaboran un plan para poder lograr que él confiese.

Las cosas comienzan a complicarse en BHU , les llevan las pruebas a Claire Hotchkiss sobre la corrupción de Dana Booker pero es en vano. Ella afirma que justamente es la persona idónea para descubrir la verdad de la muerte de su hijo y que además sigue sus órdenes. Suponíamos que Claire no era de su equipo, pero ahora lo confirmamos.

Por otra parte la universidad tiene una gala a la cual todos asistieron, ya que saben que la única forma es manteniendo las formas y la normalidad. El tema es que en esta gala todos serán problemas. Es que Ava descubre que a pesar de haber escondido su dinero en la casa de Caitlin, Dana Booker lo tiene. Caitlin tiene que evitar que su madre se la lleve a Washington y Dylan corre riesgo de ser expulsado porque Claire no va a ayudarlo para nada.

Luego tenemos algunos momentos tiernos como el aniversario de Andrew y Dylan , sus regalos y como él intenta que no expulsen a Walker . Por otra parte Ava se acerca más a Zach impulsándolo a acercarse a sus objetivos… Parece que está lista para comenzar una nueva relación.

Ellos son el objetivo de alguien que aún no sabemos quién. Por último, lo impactante de este episodio, fue que cuando Cait al fin logró reunirse con Jeremy nada sale como esperan. No solamente él no confiesa, sino que Taylor apunta y dispara contra él.

Parece que lo asesino, así que poco a poco Alison, Dylan y Ava comienzan a crear una coartada para que Taylor salga ilesa. Pero es en vano ya que Jeremy está vivo… ¿Logran salirse de eso? Algo quedó claro, se viene un impactante final de temporada.