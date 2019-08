Lilly Wachowski no está involucrada en la secuela

Todos estábamos emocionados con la idea de tener a l@s Wachowski en la nueva película de Matrix, ¡hasta Keanu Reeves y el actual director de John Wick!

No obstante, la información no era correcta, pues al menos Lilly Wachowski ya informó a Slash Film que esto no ocurrirá, al menos en este momento. No obstante, no todo son malas noticias.

El medio en cuestión asegura que el entrevistador de aquella revelación entendió mal lo que dijo el coreógrafo de secuencias de acción y director Chad Stahelski, pues supuestamente estaba hablando hipotéticamente. Lilly Wachowski lo confirmó diciendo: “Bueno, estoy algo ocupada por ahora”

No obstante, cuando se le preguntó si cree que esta nueva película tendría éxito, dijo:

“Es como cuando dejas ir historias al mundo y entonces regresan a ti de diferentes formas. Creo que de eso se trata contar historias. Soy parte de algo más grande. No poseo cosas como esas así que a donde quiera que quieran llevar y contar esa historia, no puedo esperar para escucharla. Espero que sea mejor que la original”.

¿Qué opinan? Keanu Reeves decía que regresaría si Wachowski también lo hacía. ¿Será esto un factor determinante para que sólo esperemos verlo en John Wick 4 (2021) por ahora?