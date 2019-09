Linda Hamilton asegura que fue más demandante que Terminator 2

¿Será la presencia de Linda Hamilton y James Cameron la clave para que la franquicia de Terminator realmente resucite?

Lo sabremos con certeza el 1 de noviembre, cuando Terminator: Dark Fate llegue a salas de cine. Mientras tanto, aquí hay declaraciones emocionantes de Hamilton (vía The New York Times):

¿Se refería Linda Hamilton a que hay muchas más escenas de acción que en Terminator 2: Judgement Day –como promete el reciente trailer– o a su edad?

“No creo que haya una sola persona que se me acerque y me salga con: ‘Te ves grandiosa para la edad que tienes’. Ya aventé eso al río Mississippi, porque no se trata de eso. Quiero que la gente vaya a verme y diga: ‘¡Dios mío, se ve tan vieja!’”.