Linda Hamilton no quiere regresar a Terminator

¿Quedaron hartos de la franquicia, tras las agridulces sensaciones que nos dejó Terminator: Dark Fate hace unos meses?

Pues no son los únicos. THR charló con Linda Hamilton sobre su experiencia con esta última película del Exterminador, a lo que ella habló con toda franqueza, cuando se le preguntó si le gustaría regresar al papel de Sarah Connor una vez más:

La actriz lamentó que la película fuera “tan llamativa” en términos de presupuesto y publicidad… ¿por qué?

“Habría apreciado una versión más pequeña, donde no estuvieran envueltos tantos millones en inversión. Las audiencias de hoy son tan impredecibles. Mucha gente dice que las salas de cine ya no se llenan, pero ese no es un análisis de Hollywood, es solamente lo que dice la gente. Definitivamente no deberían arriesgarse financieramente con esto otra vez, pero yo estaría muy feliz de no regresar nunca más“.