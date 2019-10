Lines We Cross – The Walking Dead

Pregunta retórica rápida: ¿importa realmente si The Walking Dead permanece en el aire en este momento como una producción emblemática de AMC? Fear the Walking Dead sigue en pie después de todo y AMC está trabajando en más series spin-off y algunas películas de televisión que devolverán a Rick Grimes al ruedo. Con todo este otro contenido aleatorio de The Walking Dead, ¿para qué sirve la serie original en este momento? ¿Los showrunners realmente tienen algún plan a largo plazo para esta historia, con todos los personajes principales (esta es también la última temporada de Danai Gurira) haciendo su salida? Cuando enfatizas esas películas de Rick como más importantes que el programa de televisión que las generó, ¿por qué mantener el programa de televisión? ¿Y por qué renovarlo para la temporada 11, incluso antes de comenzar la temporada 10?

Las dudas que nos aquejan, ¿no?

Pero hablemos del episodio en sí. Lines We Cross es uno de preparación, como suele suceder con todos los primeros episodios de la serie: nos va a marcar el camino de la primera parte de la temporada, sin dudas. Pero iniciar las cosas con un satélite ruso cayendo por el espacio sí que fue una forma sorprendentemente nueva de comenzar, aunque admito que al final me sentí un poco decepcionado por su importancia. Mis pensamientos al verlo fueron ¿viene la ayuda de Moscú? ¿Es la tecnología espacial el proyecto secreto en el que Maggie y Georgie están trabajando? ¿Rick terminó en la Estación Espacial Internacional? ¿Todo esto tiene lugar en una tierra alternativa? Resulta que la respuesta a todo lo anterior es no (creo) y la verdad es algo bastante mundano: el satélite se estrella cerca de Oceanside provocando un incendio forestal que obliga a los sobrevivientes a cruzar al territorio de Los Susurradores, algo que no tienen que hacer.