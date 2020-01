Lista de nominados a los premios BAFTA 2020 de cine

El día de hoy, en la madrugada de la hora de México, la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión anunció a los nominados a los BAFTA de cine donde la sorpresa es que Joker lidera las nominaciones este año, seguido deThe Irishman y Once Upon a Time… in Hollywood con diez y en tercer lugar la ganadora de Mejor Película-Drama en los Golden Globes, 1917, con nueve menciones.

La ceremonia de premiación se llevará a cabo el próximo domingo 2 de febrero, una semana antes de los Premios Oscar.

A continuación el listado completo: