Lista de países con más descargas ilegales – The Mandalorian

Pese a que Disney+ no ha salido de manera oficial en todo el mundo, y habiendo un par de formas para verlo legal, los fans de Star Wars donde la plataforma no está disponible han recurrido a la piratería online para no perder detalles de los episodios de estreno de The Mandalorian y de seguir las aventuras de Baby Yoda, personaje que conmocionó al internet desde el episodio debut.

De acuerdo a un reporte del portal web Piracy Monitor, España se convirtió en el país que mayor demanda tuvo por la serie a través del formato torrent a un día de su estreno, tal como lo muestra la siguiente gráfica: