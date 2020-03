Lista de todas las series y películas que se han visto afectadas por el coronavirus

La pandemia del coronavirus está afectando a todas las industrias y tanto el cine como la televisión tampoco pudieron escaparse. Múltiples programas y películas están posponiendo sus fechas de estreno o sus grabaciones y acá te contamos cuáles son:

SERIES

1 . The Morning Show

Media Res, el estudio detrás de la animada serie Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, ha anunciado que la producción de la segunda temporada se suspenderá por dos semanas con efecto inmediato. Fuentes cercanas a la producción dicen que nadie del elenco o el equipo está enfermo, ha exhibido síntomas o ha dado positivo por el Coronavirus, pero que la decisión de cerrar la producción fue tomada por preocupación para quienes trabajan en el programa.

2 . Riverdale

Warner Bros. TV suspendió la producción del programa de The CW después de que un miembro de la producción entró en contacto con alguien que recientemente dio positivo por el Coronavirus. La serie estaba en proceso de filmar su cuarta temporada en Vancouver.

3 . Survivor

CBS tomó la decisión de retrasar la producción en la temporada 41 del reality de competencia, que comenzará a filmarse a finales de este mes en Fiji. No hay información acerca de un posible infectado.

4 . Amazing Race

La producción de la próxima temporada del programa se ha suspendido temporalmente en medio del creciente número de casos de coronavirus en todo el mundo. CBS dijo que la medida se llevó a cabo “por precaución”, ya que el virus respiratorio no ha afectado a nadie directamente involucrado con el programa.

5 . Carnival Row

Orlando Bloom dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Instagram, donde explicó que el elenco y equipo volverán a casa antes de que se aplique la prohibición de vuelos provenientes de Europa a Estados Unidos (que comenzará el lunes). Se encontraban grabando los nuevos episodios de la serie de Amazon en Praga, Republica Checa.

6 . Falcon and The Winter Soldier

Se estaba filmando en Praga, República Checa, pero se ha detenido el rodaje debido a las precauciones que se han tomado en Europa (como el cierre de escuelas y vuelos restringidos). El estudio cerró la producción y envió a todos de vuelta a casa. Este no es el primer problema que tiene la serie en el rodaje, ya que anteriormente habían dejado de filmar en Centroamerica por un problema climático.

7 . Grace and Frankie

Skydance, la productora que lleva adelante el programa de Netflix, anunció a través de un comunicado que la producción de la séptima y última temporada se ha suspendido para “mantener a salvo al elenco y todo el staff”.

8 . Russian Dolls

La serie de Netflix iba a comenzar su rodaje a fines de este mes, pero ya comunicaron que la producción de los nuevos episodios se han pospuesto. No dijeron para cuándo.

9 . Grey’s Anatomy

La serie protagonizada por Ellen Pompeo se encontraba en la grabación del episodio 21, de los 25 que conformarán la actual temporada número 16, cuando se decidió suspender la producción por precaución.

10 . Lucifer

La serie protagonizada por Tom Ellis detuvo su producción cuando ya se encontraba cerca de terminar las grabaciones de la quinta temporada, y en negociaciones para una sexta temporada.

11 . The 100

Esta es otra de las series de la parrilla de The CW que también decidió suspender las grabaciones de su última temporada, las cuales se llevaban a cabo en Vancouver, Canadá, a causa de esta pandemia global.

12 . Batwoman, Supergirl, Young Sheldon y más series de Warner Bros. Television Group

El estudio ha decidido suspender las producciones de Young Sheldon, All Rise, God Friended Me, Supergirl Batwoman, Claws, Queen Sugar, Pennyworth y The Flight Attendant así como el piloto de The Brides, co-producido con ABC.

14 . Stranger Things

Netflix anunció que todos sus proyectos con base en Estados Unidos y Canadá suspenderán sus grabaciones por lo menos durante dos semanas, incluyendo la producción de la cuarta temporada de Stranger Things.

PELÍCULAS

1 . Elvis

El proyecto sin título basado en Elvis Presley fue suspendido, ya que ayer Tom Hanks y su esposa Rita Wilson se pusieron en cuarentena después de anunciar que ambos habían dado positivo por el coronavirus. La producción dirigida de Baz Lurhmann se ha detenido por tiempo indeterminado.

2 . Mission Impossible 7

La séptima edición de la icónica franquicia cinematográfica de Tom Cruise estaba programada para rodarse dentro tres semanas en Venecia, Italia. Sin embargo, dado que todo el país se encuentra actualmente en crisis, Paramount Pictures ha retrasado sus planes de producción para la muy esperada cinta.

3 . Officil Competition

La película protagonizada por Penélope Cruz y Antonio Banderas, que también incluye al argentino Oscar Marintez, ha suspendido su rodaje en Madrid, según su equipo de producción The Mediapro Studio. El film está escrito y dirigido por los argentinos Mariano Cohn y Gastón Duprat.

4 . No Time To Die

Esta fue la primera gran producción en cambiar sus planes. El estreno chino de la película fue cancelado en febrero debido a preocupaciones relacionadas con el virus. A principios de este mes, se anunció que el lanzamiento de la película también se pospondría en todo el mundo pasando de abril al 25 noviembre.

5 . Peter Rabbit: The Runaway

Si bien estaba programado para un lanzamiento en marzo en Europa y otro a principios de abril para los Estados Unidos, la película ahora estaría debutando el 7 de agosto en todo el mundo.

6 . Fast 9

La novena película de la franquicia Fast & Furious se iba a estrenar el 22 de mayo. Sin embargo, recientemente se confirmó que la producción ha retrasado su debut por un año, el 4 de febrero de 2021.

7 . Mulan

La película ya había cancelado su estreno en China, pero el estudio decidió hacerlo también en todo el mundo debido a que la pandemia está empeorando cada día más. Aún no hay fecha nueva establecida. Iba a debutar el 27 de marzo.

8 . The New Mutants

El lanzamiento de esta película ha movido en varias ocasiones, pero el último había sido a través de Disney, a el 3 de abril de 2020, pero ahora ha sido pospuesto otra vez. La nueva fecha se anunciará pronto.

9 . Antlers

La próxima película de terror de Searchlight iba a estrenarse el 17 de abril, pero el estudio ha anunciado que se retrasará y que la nueva fecha se sabrá a la brevedad.

10 . A Quit Place 2

Tras un retraso en el lanzamiento europeo de A Quiet Place 2, el director anunció en Twitter que la película se retrasó indefinidamente. Debido a las cancelaciones de urgencia, muchas de estas cintas aún no concretaron una nueva fecha de estreno.

11 . The Lovebirds

El film protagonizado por Kumail Najiani estaba programado para hacer su debut en los cines de todo el mundo el 3 de abril de 2020, pero debido a la pandemia decidieron posponerlo. Aún no hay una nueva fecha.

12 . Shang Chi and The Legend of The Ten Rings

La película de Marvel Studios ha suspendido su rodaje después que el director Destin Daniel Cretton se aislara por completo y decidiera hacerse una prueba del Coronavirus (Covid-19) para descartar la enfermedad.

13 . El remake de The Little Mermaid y más películas de Disney

THR anunció que Disney ha puesto en pausa a varias de sus producciones a causa del coronavirus, algunas ya habían comenzado su producción y otras apenas iban a empezar. The Little Mermaid -se detiene producción-

-se detiene producción- Peter Pan & Wendy -se detiene preproducción-

-se detiene preproducción- Home Alone -se detiene producción-

-se detiene producción- Nightmare Alley -se detiene producción-

-se detiene producción- Shrunk -se detiene preproducción-

-se detiene preproducción- The Last Duel -se detiene producción-