Oficialmente ya hemos atravesado la mitad de temporada de Watchmen y el quinto episodio nos ha dejado boquiabiertos. La figura central de Little Fear of Lightning es Wade, más conocido como Looking Glass. El capítulo comienza ubicándonos en Hoboken, en 1985, Nueva Jersey. Allí, un joven Wade intenta, junto a otro grupo de religiosos, convencer a los pecadores de una feria de atracciones que se sumen al camino del Señor antes de que el mundo vuele en pedazos a causa de una guerra nuclear entre Estados Unidos y la URSS. El virginal Wade es en seguida blanco de una broma pesada de una joven, quien lo deja desnudo dentro de un laberinto de espejos. Sin embargo, víctima de un karma instantáneo, la joven termina pereciendo cuando ocurre algo que todos estuvimos esperando ver en pantalla desde siempre: la aparición del calamar gigante en Nueva York.