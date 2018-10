¡Llega a Cinemax la segunda temporada! – Mike Judge Presents: Tales from the Tour Bus

El canal premium Cinemax acaba de dar luz verde a una segunda temporada de Mike Judge Presents: Tales from the Tour Bus, la serie que narra las mejores y más escandalosas hazañas de artistas musicales legendarios.

Mike Judge Presents: Tales from the Tour Bus compagina recreaciones animadas e imágenes de archivo con entrevistas a ex compañeros de banda, amigos y otros antiguos conocidos que comparten anécdotas sin censura sobre estos artistas.

Mientras que la primera temporada presentó a las leyendas de la música country, la nueva entrega de 8 episodios se centrará en los grandes exponentes del funk. incluyendo a George Clinton, James Brown, Rick James, entre otros.

Mike Judge Presents: Tales from the Tour Bus regresará a la pantalla de Cinemax el 2 de noviembre.