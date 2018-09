Llega a Latinoamérica la nueva serie de Shonda Rhimes – For the People

¡Un nuevo drama de abogados llega a la pantalla de Canal Sony a partir del próximo lunes!

For the People, conocida en nuestra región como Lucha por la Justicia, serie creada por Shonda Rhimes nos presenta a 6 jóvenes abogados que se enfrentarán en el tribunal más prestigioso de EE.UU. donde tendrán que lidiar con los casos no sólo profesionales, también con los personales.

Sandra Bell (Britt Robertson) y Allison Adams (Jasmin Savoy Brown) son mejores amigas y defensoras públicas junto a Jay Simmons (Wesam Keesh) y su jefa, la Defensora Federal Jill Carlan (Hope Davis). Ellas se enfrentarán a los fiscales Seth Oliver (Ben Rappaport), Leonard Knox (Regé-Jean Page), Kate Littlejohn (Susannah Flood) y su supervisor, jefe de la División Criminal de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, Roger Gunn (Ben Shenkman).

Estos abogados comenzarán a erigir el principio de su carrera. Sus diferentes orígenes y motivaciones serán determinantes para conseguir su sueño. La serie estrena el lunes 10 de septiembre en punto de las 10 pm (MEX) por Canal Sony.