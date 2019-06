Aunque su sinopsis no nos revela mucho, en Spoiler Time te contaremos todo lo que sabemos de este estreno de HBO .

En Euphoria , Levinson no es solo el autor de los 8 episodios, sino también el showrunner y uno de los productores, junto a otras figuras de renombre como el popular rapero Drake .

Para empezar, esta adaptación del show israelí está a cargo de Sam Levinson . No es la primera vez que Levinson trabaja con historias juveniles: es el autor y director de Assassination Nation , el film que estrenó en el Festival de Sundance y que sorprendió a muchos por su original forma de retratar la vida cotidiana de una joven en la actualidad.

La estrella indudable el show es Zendaya. Mientras esperamos el estreno de Spiderman: Far From Home, la ex niña Disney se pone en la piel de Rue Bennet, una joven que lidiará con su adicción a las drogas en un show que, aún sin estrenarse, está cosechando polémica.

Según Levinson, muchos padres van a enojarse con Euphoria: la serie no teme mostrar escenas de sexo explícito, violencia y abuso de sustancias, incluso en el primer episodio. Algunos rumores, de hecho, sostienen que uno de los jóvenes actores elegidos se alejó del proyecto, espantado por lo que vio el guión del piloto. HBO tuvo que salir a defender la serie de la crítica despiadada, que ya está pidiendo su cabeza para que ni siquiera llegue a estrenarse.

Una de las escenas más controvertidas de Euphoria es una suerte de homenaje que Levinson quiso realizarle al popular film Carrie. En ella, se recrea la escena de vestuario de la película de terror, pero en la serie se pueden ver más de 30 penes en pantalla, siendo esto una mera versión recortada de lo que se dice contaba con más de 80.