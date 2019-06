En la última temporada, David había dado finalmente el mal paso para convertirse en un villano. Tras muchas idas y venidas entre él, Syd , una Syd del futuro y Amahl Farouk , The Shadow King , David llegó a la realización de que lo que sentía de sus compañeros no era cariño, sino temor. ¿Y cómo no temerle, si David es decididamente más poderoso que todos los que lo rodean?

La nueva temporada, además, traerá personajes nuevos. El más relevante, tal vez, sea el que interpretará el ex Game of Thrones, Harry Lloyd. El joven que se hizo famoso por ser el siniestro hermano de Daenerys Targaryen tendrá a su cargo traer a la vida a Charles Xavier, conocido también como el Profesor X y, claro, el padre de David. Junto a él, por supuesto, tendremos la chance de conocer a la madre de David también, interpretada por Stephanie Corneliussen, a quien recordarás como la vehemente esposa de Tyrell Wellick en Mr. Robot. Creemos que conocer más acerca de los orígenes de David será clave para poder definir su futuro. ¿Acaso el Profesor X siempre supo que su hijo terminaría siendo un villano y por eso no estuvo presente en su vida, para tratar de que no desarrollara sus poderes? ¿O esto también lo tomará por sorpresa, como a todo el resto de los mutantes, de no ser por la intervención de Syd del futuro?

Además de la incorporación de los padres de David, también veremos una nueva mutante, interpretada por la modelo y artista, Lauren Tsai, quien será clave en los planes de nuestro mutante más desquiciado. Tsai interpretará a Switch, una mutante capaz de viajar en el tiempo. Para qué necesita David Haller una viajera temporal es el gran misterio de la temporada. ¿Acaso David fue derrotado y quiere retornar para asegurarse la victoria? ¿O desea volver el tiempo atrás para no convertirse en el villano que, evidentemente, es?