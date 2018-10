Llega un nuevo Doctor y tiene razones de sobra para que la sigas – Doctor Who

Patrocinado por Crackle.

Decir que Doctor Who es un clásico ya casi nos queda chico. Aun así, puede ser que todavía no te hayas animado a entrar en el mundo que plantea esta serie, el mismo que lleva un largo tiempo produciéndose. El próximo 7 de Octubre se estrenará en el Reino Unido la decimoprimera temporada y Crackle, la plataforma de streaming de Sony, la trae a Latinoamérica ese mismo día para que no te quedes afuera.

Si todavía no te animaste a ver Doctor Who, aquí te dejamos algunos motivos por los cuales deberías subirte a la TARDIS este domingo.