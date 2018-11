El episodio de 2 horas dedicado a Lora es conducido por el periodista Arturo Hernández. A través de este proyecto, Alex comparte su visión sobre política, movimientos revolucionarios mexicanos y los lugares donde tocó y que implicaron no solo un hecho artístico, sino también político.

Comencé hace 50 años esta carrera y nunca imaginé llegar a este punto en el que se me considerarse uno de los genios de la música en Latinoamérica; solo lo hacía por amor al Rock & Roll.

Este episodio de BIOS. Vidas que marcaron la tuya es un retrato original de National Geographic los 50 años de El Tri y sobre cómo Alex Lora se convirtió en la voz de todo un pueblo; un viaje que muestra el día a día del legendario artista y su banda de Rock & Roll.

Chela Lora, Javier Bátiz, Armando Manzanero, Luis Kelly Ramírez, Federico Rubli entre otros reconocidos testigos, especialistas y cómplices recorren la historia de Alex Lora con testimonios inéditos, mientras que se realiza un recorrido por lugares icónicos para el cantante como la cervecería La Curva, donde Lora empezó a tocar y formó su primer grupo, Three Souls in My Mind.