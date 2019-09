¿Llegará a 4DX en México esta película anime?

El éxito de Weathering With You (Tenki no Ko) en Japón es tal, que la película anime será candidata como Mejor película extranjera para los premios Oscar, además de seguir figurando en el top de taquilla japonesa, a dos meses de haberse estrenado.

Y aunque no hay confirmación de su estreno para México y América Latina todavía, si esto sucediera parece que habrá una razón adicional para ir a disfrutarla a una sala de cine.