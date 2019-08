¿Llegó al fin la lucha a Gilead? – The Handmaid’s Tale

La tercera temporada de The Handmaid’s Tale llega a su fin y, con una cuarta ya confirmada, no podemos menos que esperar que, por fin, en lo que viene, empecemos a ver la caída de Gilead y su reinado de la opresión y la violencia.

Anunciada bajo el lema de “Blessed be the fight“, la tercera temporada de The Handmaid’s Tale pecó de publicidad engañosa. Vimos poco, muy poco de la lucha revolucionaria y mucho más de una June que ya no es el personaje mártir y santificado, sino una mujer que poco a poco va perdiendo la cordura y la piedad al ser devorada por la violencia de un sistema como el de Gilead.

June caminará toda la temporada por la cuerda floja de volverse tan despiadada como sus captores, vistiendo su egoísmo de falsa rebelión. En el camino, sus propias compañeras criadas sufrirán las consecuencias (aunque tampoco es la primera vez), y arriesgará todo por sus planes de destruir Gilead.

A pesar de que nos hubiera encantado ver el comienzo de la revolución ya mismo, también es interesante el desarrollo de June. ¿Cuánto puede sobrevivir una persona que está siendo sometida constantemente, víctima de los peores abusos y maltratos, sin convertirse en un monstruo como quienes la secuestraron y violaron?