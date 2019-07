Lo bueno, lo malo y LO PEOR de Caballeros del Zodiaco en Netflix – Saint Seiya: Knights of the Zodiac

1 . Lo bueno

El equipo japonés de Toei Animation trató de emular los “saltitos” de animaciones infantiles millennials occidentales (¿lo han notado en series como Miraculous: Las Aventuras de Ladybug y Danny Phantom ?), y afortunadamente el efecto no es muy notorio y los buenos efectos de iluminación y partículas complementan el dedicado diseño de escenarios y coreografías de batalla. Es cierto que no llegan al máximo, pero en parte es porque la historia de las 12 casas apenas va en desarrollo.

2 . Lo malo

No estaríamos en contra de ello si no alterara de forma importante los motivos de varios personajes principales y, de hecho, el género de un personaje tan importante como Shun, quien ya no es más un Caballero de Bronce andrógino, sino una mujer. ¿Cómo afectará este gran error a sagas posteriores, como la de Hades? Vaya… primero habrá que ver si esta versión tan rara prosigue, y no es cancelada.