Lo malo, lo bueno y lo mejor del regreso de Eddie Murphy

Desde hace algunos días ya está disponible el esperado regreso de Eddie Murphy estelarizando el biopic sobre Rudy Ray Moore bajo el título Dolemite is My Name . Nos gustó tanto, que no solo la vimos ya un par de veces, sino que les presentamos lo que más nos encantó y lo obligatorio que resulta que la vean cuanto antes.

Lo malo

Aunque no lo crean, lo malo de Dolemite is My Name es no lograr entender mucho de la jerga, albur y cadencia del humor afroamericano, en especial de la década de los 70. Hemos charlado con algunos colegas de raza negra (nunca diremos ese término de forma despectiva, pero etimológicamente es la correcta) y nos confirman que, efectivamente, es un tema de cultura y época lo que logró Rudy Ray Moore en aquella época.