Lo mejor y lo peor de la tercera temporada – Big Mouth

Lo Mejor

1 . Diversidad y género

Esta apuesta le trajo algunos problemas al show, ya que algunos chistes y escenas fueron mal entendidos o mal explicados , con lo cual eso repercutió negativamente en las redes. No obstante, en general, el tema fue tratado con mucha delicadeza y supieron combinar bien el humor con el mensaje social.

En la temporada 3 , Nick Kroll y compañía decidieron profundizar mucho más en este tema. Los 11 episodios tratan de alguna u otra manera sobre eso. Algo que no había sido así anteriormente.

Para no volver a tener los problemas mencionados anteriormente, sería bueno que los creadores y guionistas del programa estén mejor asesorados en el tema de diversidad y género para las siguientes temporadas, ya que uno no duda de la buena intención de ellos, si no que fue debido a una falta de información.