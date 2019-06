Lo mejor y lo peor de la última temporada – Jessica Jones

La tercera temporada Jessica Jones fue el final del proyecto de Marvel en Netflix y fue, por así decirlo, aceptable. No alcanzó el nivel de la primera temporada, pero mejoró algunos aspectos de la segunda. No obstante, cometió errores muy grandes también.

Lo malo

1 . Sin poderes

Extrañamente, los creadores eligieron que los mayores antagonistas de esta temporada no sean supervillanos. Trish (a pesar de tener algunas habilidades especiales) y Salinger son personas comunes con las que Jessica debe tratar dentro de los límites de la ley, lo que hace que sus enfrentamientos sean realmente aburridos. Hay un juego psicológico que puede ser interesante, sí, pero eso no es suficiente.

2 . Sin acción

¿Una serie de superhéroes con escasas escenas de acción? Eso nunca puede funcionar bien bajo ningún contexto. Las series o películas basadas en los héroes de los cómics no se tratan sólo de peleas físicas, claro, pero no podemos negar que son una parte muy importante de cada producción y que todas ellas se centran en construir una historia para que, al final, tengamos el tan ansiado enfrentamiento entre nuestro superhéroe y el villano. Eso aquí no pasa.

3 . La cantidad de capítulos

Lo bueno

1 . Los giros

2 . El final

Los creadores sabían que esta iba a ser la última temporada de Jessica Jones en Netflix , así que decidieron cerrar todas las historias que se venían desarrollando en la serie y no se sintió para nada forzado: el camino de Trish era algo que veníamos viendo desde la segunda temporada y tuvo una buena conclusión; Malcolm quedándose con la oficina de Jessica luego de aceptar sus errores y dejar a Jeri fue algo completamente lógico; Hogarth terminando sola con su firma y con nadie que la quiera es algo que su personaje se merecía; por último, el final de Dorothy no fue el más feliz para ella, pero su muerte funcionó muy bien para que la serie cambie de ritmo en el tramo final.

3 . Heores for Hire

Si bien todos tuvieron su final y la historia de Jessica también tuvo su lógica conclusión, ella no se marcha de la ciudad.: escucha la voz de Killgrave en su cabeza y decide quedarse para seguir su camino de heroína. Casualmente (o no), momentos antes de la pelea final entre Trish y Jessica, aparece Luke Cage en la oficina de Jones. Pero no está vestido como lo vimos antes, sino que tiene un traje súper costoso y comenta que tiene “un nuevo trabajo”. Su escena no aporta mucho a la narrativa del capítulo, solo está ahí porque había tenido una relación con Jessica y para dejar la pequeña esperanza de que Disney+, Netflix o quien sea, pueda revivir a The Defenders a través de un programa que los junte como en los cómics de Heroes 4 Hire.

Fue un lindo gesto para los fans y esperemos que más adelante esto se lleve a cabo.